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Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 марта призвал не забегать вперед по вопросу перемирия на Украине после вчерашних разговоров в Джидде.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. <...> Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить», — сказал он на брифинге.

Песков добавил, что в ближайшее время у России запланированы контакты с представителями США, в ходе которых Москва рассчитывает получить полную информацию о разговоре.

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Президент США Дональд Трамп 11 марта сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на территории Украины. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран в ближайшие несколько суток встретятся для обсуждения украинского конфликта.

В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии сообщил, что США по нескольким каналам передадут России предложение о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на положительный ответ от Москвы.

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