Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Происшествия
Пожар произошел в здании Центрального детского магазина на Лубянке в Москве
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Общество
Суд отправил под домашний арест ранившего ножом одноклассников подростка
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

Ввоз праворульных авто в Россию превысил импорт леворульных

0
EN
Фото: ТАСС/Александр Манзюк
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За последние три года доля автомобилей с правым расположением руля в общем импорте машин с пробегом в Россию составила 60,5%. Соответственно, на ввоз леворульных подержанных машин приходится 39,5%, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале 12 марта.

По словам аналитика, до 2022 года 85% автомобилей с пробегом, импортированных в Россию, приходилось на машины с правым расположением руля.

Самыми популярными стали ввезенные из Японии праворульные Toyota и Honda. Суммарно на них пришлось 68,8% импорта. Также активно везли Nissan, Subaru, Suzuki и Mazda, рассказал эксперт.

С левым рулем больше всего завезли немецких и корейских автомобилей. В лидерах BMW (16,3%), Volkswagen (7,2%), Mercedes-Benz (5,7%) и Audi (5,1%).

При этом Toyota помимо лидерства в рейтинге ввоза праворульных вошла и в топ леворульных (доля 5,5%). Эти машины импортировали в РФ из разных стран, а не только из Японии, отметил Целиков.

Всего за три года в РФ ввезли более 1 млн легковых авто с пробегом (260 тыс. ед. в 2022-м, 387 тыс. ед. в 2023-м и 395 тыс. ед. в 2024-м).

«Ждуны» обрушили авторынок: продажи новых машин упали на четверть
Дорогие кредиты и ожидание возвращения брендов в Россию снизили спрос на автомобили

Накануне сообщалось, что в феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. При этом китайские машины на «вторичке» выросли в цене на 2,6%, до 3,74 млн рублей.

Также 11 марта стало известно, что в феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке было зафиксировано у кроссовера Haval F7 первого поколения. Относительно январских значений Haval F7 подешевел на 4,5%, до 2,22 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025