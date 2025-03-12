Ввоз праворульных авто в Россию превысил импорт леворульных

За последние три года доля автомобилей с правым расположением руля в общем импорте машин с пробегом в Россию составила 60,5%. Соответственно, на ввоз леворульных подержанных машин приходится 39,5%, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале 12 марта.

По словам аналитика, до 2022 года 85% автомобилей с пробегом, импортированных в Россию, приходилось на машины с правым расположением руля.

Самыми популярными стали ввезенные из Японии праворульные Toyota и Honda. Суммарно на них пришлось 68,8% импорта. Также активно везли Nissan, Subaru, Suzuki и Mazda, рассказал эксперт.

С левым рулем больше всего завезли немецких и корейских автомобилей. В лидерах BMW (16,3%), Volkswagen (7,2%), Mercedes-Benz (5,7%) и Audi (5,1%).

При этом Toyota помимо лидерства в рейтинге ввоза праворульных вошла и в топ леворульных (доля 5,5%). Эти машины импортировали в РФ из разных стран, а не только из Японии, отметил Целиков.

Всего за три года в РФ ввезли более 1 млн легковых авто с пробегом (260 тыс. ед. в 2022-м, 387 тыс. ед. в 2023-м и 395 тыс. ед. в 2024-м).

Накануне сообщалось, что в феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. При этом китайские машины на «вторичке» выросли в цене на 2,6%, до 3,74 млн рублей.

Также 11 марта стало известно, что в феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке было зафиксировано у кроссовера Haval F7 первого поколения. Относительно январских значений Haval F7 подешевел на 4,5%, до 2,22 млн рублей.