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Названы самые подешевевшие автомобили с пробегом в России

«Авто.ру Оценка»: Haval F7 с пробегом подешевел на «вторичке» сильнее всего
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В феврале 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке было зафиксировано у кроссовера Haval F7 первого поколения. Об этом «Известиям» 11 марта сообщили эксперты «Авто.ру Оценка».

Так, относительно январских значений Haval F7 подешевел на 4,5%, до 2,22 млн рублей. На втором месте в рейтинге идет Mercedes-Benz S-Class (W222), который стал дешевле на 3,6% (6,75 млн рублей). Следом идут Renault Logan второго поколения (–3,4%; 980 тыс. рублей), Cadillac Escalade четвертого поколения (–3%; 5,64 млн рублей) и «УАЗ Патриот» (–2,9%, 733 тыс. рублей).

Десятку наиболее подешевевших моделей дополнили Renault Sandero (–2,7%; 1,21 млн рублей), Exeed LX (–2,5%; 2,14 млн рублей), Haval Dargo (–2,4%; 2,72 млн рублей), Geely Emgrand EC7 (–2,4%; 468 тыс. рублей) и Geely Coolray первого поколения (–2,2%; 1,91 млн рублей).

Самой подорожавшей моделью стал отечественный внедорожник Lada 2131 (пятидверная классическая «Нива»). Его средняя стоимость в феврале составила 544 тыс. рублей, что на 4% больше, чем в январе.

Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам февраля снизилась больше всего, возглавил Приморский край. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля там сократилась на 3,7% (до 2,66 млн рублей). Также машины подешевели в Кемеровской и Кировской областях, Красноярском крае и Волгоградской области.

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Ранее в этот день сообщалось, что в феврале средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет практически не изменилась у российских, европейских, японских и корейских марок. При этом китайские машины на «вторичке» выросли в цене на 2,6%, до 3,74 млн рублей.

Также 10 марта директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.

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