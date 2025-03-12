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Смело в дело: секрет вечной молодости раскрыт в цикле «Тело как гаджет»

Фильмы НМГ ДОК расскажут, из-за чего Майкл Джексон побелел, как стать биохакером и почему сахар — белая смерть
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Фото: НМГ ДОК
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Уже 12 марта в онлайн-кинотеатре Wink онлайн-премьера научно-популярного цикла документальных фильмов «Тело как гаджет» производства НМГ ДОК. Четыре серии расскажут о скрытых функциях человеческого организма и о том, как можно их прокачать. Сериал позволит зрителю увидеть мир будущего глазами современных биоинженеров и продемонстрирует актуальные научные достижения и открытия ведущих ученых страны и мира. «Известия» оценили перспективный проект и пообщались с создателями.

Как улучшить зрение

Проект «Тело как гаджет» — это четыре фильма с новым взглядом на кожу, зрение, разум и кровь. Ведущие российские эксперты, научные сотрудники и доктора наук рассказывают в кадре о практически безграничных резервах человеческого организма. О том, как видеть с закрытыми глазами, изменять состав крови, влиять на собственное сознание и менять жизнь вокруг силой мысли.

В теле человека скрыты функции, о которых мы догадываемся, но до сих пор не используем. Как заставить организм активировать эти способности? Этому и посвящен цикл «Тело как гаджет».

Сравнение с техникой, по мнению создателей, здесь вполне допустимо. В гаджете можно апгрейдить составные части — материнскую плату, процессор, графический функционал. Так же и человеческое тело можно усовершенствовать. Было бы желание.

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Фото: НМГ ДОК
Кадр из фильма «Тело как гаджет. Зрение»

— Когда мы писали интервью с учеными, с героями фильма, я понял, что тело довольно легко можно ускорить, только делать это надо комплексно, — говорит режиссер цикла Владимир Храмовицкий. — Я даже начал применять эти новые знания на себе и заметил прогресс. О многих методиках мы где-то слышали, но всерьез к ним не относились, думали, что это всё уровень бабушкиных советов и бульварной прессы. Но когда их подтверждают ученые, невольно задумаешься. Да, такие простые вещи, о которых многие знают, но мало кто регулярно делает, действительно работают.

К таким действиям можно отнести тренировку зрения. Например, в темной комнате положить на темную поверхность листок белой бумаги и смотреть на него, предварительно расслабившись. С каждым разом очертания листа будут более четкие, а со временем, возможно, вы прочтете и текст на этом листе. Эту методику используют в подготовке спецназа в разных армиях мира.

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Фото: НМГ ДОК
Кадр из фильма «Тело как гаджет. Зрение»

Под силу ли человеку сменить близорукость на дальнозоркость или избавиться от очков силой мысли? По какой причине дальтониками становятся только мужчины? Почему глаза женщин, в отличие от мужчин, способны различать больше оттенков? Почему водители-мужчины чаще, чем женщины, попадают в боковые аварии? Обо всем этом можно узнать в научно-популярном документальном фильме «Зрение» из цикла «Тело как гаджет».

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Как замедлить старение

Изучение замедления процесса старения и улучшения качества жизни называют биохакингом. Биохакеры свое тело рассматривают как систему, которую можно взломать, устранить возникшие в ней ошибки: болезни, возрастные изменения. Стать биохакером может каждый и в любом возрасте, говорят они.

Одним из тех, кто радикально принялся усовершенствовать свое тело, был Майкл Джексон. О том, какими методами он действовал, рассказывается в серии «Кожа». Джексон родился темнокожим, но в зените карьеры стал бледнее, чем его светлокожие коллеги. Пошли слухи, что артист прибегает к дорогостоящим манипуляциям. А он говорил, что у него болезнь кожи, при которой нарушается пигментация.

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Фото: НМГ ДОК
Кадр из фильма «Тело как гаджет. Кожа»

— Мы встречались в США с биографом Майкла Джексона Пёрл Джуниор, которая раскрыла тайну истинной причины изменения цвета кожи артиста, — рассказал режиссер. А вот что случилось на самом деле, можно узнать из фильма.

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Кожа — это наш персональный скафандр и защитная оболочка. Что еще о ней известно? Откуда берутся мурашки на теле и ощущение, что волосы встают дыбом? Что может случиться с психикой человека, если лишить его объятий? Чем вреден и полезен тактильный голод? Можно ли остановить процесс старения без хирургических операций и инъекций? Что происходит с кожей, когда мы спим? Чем отличается мужская и женская кожа? Эксперты проекта отвечают на все эти вопросы и дают много полезных советов.

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Фото: НМГ ДОК
Кадр из фильма «Тело как гаджет. Кожа»

— Мы ставили перед собой задачу быть максимально полезными для зрителя и предложить практические понятные приемы и лайфхаки, как можно максимально распорядиться этим уникальным даром, который называется тело человека, — говорит продюсер фильма Юлия Шамаль.

Все четыре фильма цикла от НМГ ДОК «Тело как гаджет» — «Зрение», «Кожа», «Разум» и «Кровь» — можно будет посмотреть уже с 12 марта на платформе Wink.

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