Смело в дело: секрет вечной молодости раскрыт в цикле «Тело как гаджет»
Уже 12 марта в онлайн-кинотеатре Wink онлайн-премьера научно-популярного цикла документальных фильмов «Тело как гаджет» производства НМГ ДОК. Четыре серии расскажут о скрытых функциях человеческого организма и о том, как можно их прокачать. Сериал позволит зрителю увидеть мир будущего глазами современных биоинженеров и продемонстрирует актуальные научные достижения и открытия ведущих ученых страны и мира. «Известия» оценили перспективный проект и пообщались с создателями.
Как улучшить зрение
Проект «Тело как гаджет» — это четыре фильма с новым взглядом на кожу, зрение, разум и кровь. Ведущие российские эксперты, научные сотрудники и доктора наук рассказывают в кадре о практически безграничных резервах человеческого организма. О том, как видеть с закрытыми глазами, изменять состав крови, влиять на собственное сознание и менять жизнь вокруг силой мысли.
В теле человека скрыты функции, о которых мы догадываемся, но до сих пор не используем. Как заставить организм активировать эти способности? Этому и посвящен цикл «Тело как гаджет».
Сравнение с техникой, по мнению создателей, здесь вполне допустимо. В гаджете можно апгрейдить составные части — материнскую плату, процессор, графический функционал. Так же и человеческое тело можно усовершенствовать. Было бы желание.
— Когда мы писали интервью с учеными, с героями фильма, я понял, что тело довольно легко можно ускорить, только делать это надо комплексно, — говорит режиссер цикла Владимир Храмовицкий. — Я даже начал применять эти новые знания на себе и заметил прогресс. О многих методиках мы где-то слышали, но всерьез к ним не относились, думали, что это всё уровень бабушкиных советов и бульварной прессы. Но когда их подтверждают ученые, невольно задумаешься. Да, такие простые вещи, о которых многие знают, но мало кто регулярно делает, действительно работают.
К таким действиям можно отнести тренировку зрения. Например, в темной комнате положить на темную поверхность листок белой бумаги и смотреть на него, предварительно расслабившись. С каждым разом очертания листа будут более четкие, а со временем, возможно, вы прочтете и текст на этом листе. Эту методику используют в подготовке спецназа в разных армиях мира.
Под силу ли человеку сменить близорукость на дальнозоркость или избавиться от очков силой мысли? По какой причине дальтониками становятся только мужчины? Почему глаза женщин, в отличие от мужчин, способны различать больше оттенков? Почему водители-мужчины чаще, чем женщины, попадают в боковые аварии? Обо всем этом можно узнать в научно-популярном документальном фильме «Зрение» из цикла «Тело как гаджет».
Как замедлить старение
Изучение замедления процесса старения и улучшения качества жизни называют биохакингом. Биохакеры свое тело рассматривают как систему, которую можно взломать, устранить возникшие в ней ошибки: болезни, возрастные изменения. Стать биохакером может каждый и в любом возрасте, говорят они.
Одним из тех, кто радикально принялся усовершенствовать свое тело, был Майкл Джексон. О том, какими методами он действовал, рассказывается в серии «Кожа». Джексон родился темнокожим, но в зените карьеры стал бледнее, чем его светлокожие коллеги. Пошли слухи, что артист прибегает к дорогостоящим манипуляциям. А он говорил, что у него болезнь кожи, при которой нарушается пигментация.
— Мы встречались в США с биографом Майкла Джексона Пёрл Джуниор, которая раскрыла тайну истинной причины изменения цвета кожи артиста, — рассказал режиссер. А вот что случилось на самом деле, можно узнать из фильма.
Кожа — это наш персональный скафандр и защитная оболочка. Что еще о ней известно? Откуда берутся мурашки на теле и ощущение, что волосы встают дыбом? Что может случиться с психикой человека, если лишить его объятий? Чем вреден и полезен тактильный голод? Можно ли остановить процесс старения без хирургических операций и инъекций? Что происходит с кожей, когда мы спим? Чем отличается мужская и женская кожа? Эксперты проекта отвечают на все эти вопросы и дают много полезных советов.
— Мы ставили перед собой задачу быть максимально полезными для зрителя и предложить практические понятные приемы и лайфхаки, как можно максимально распорядиться этим уникальным даром, который называется тело человека, — говорит продюсер фильма Юлия Шамаль.
Все четыре фильма цикла от НМГ ДОК «Тело как гаджет» — «Зрение», «Кожа», «Разум» и «Кровь» — можно будет посмотреть уже с 12 марта на платформе Wink.