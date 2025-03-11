Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Вторник, 11 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2025 года. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале.
«К 14:00 температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки +12,2 градуса. Это самый высокий показатель с начала 2025 года», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что сезон проката самокатов в Москве может стартовать 15 марта, передает RT.
До этого температурный максимум 2025 года принадлежал 9 марта — тогда воздух в городе прогрелся до +10,5 градуса, сообщается на сайте kp.ru.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил 11 марта, что в субботу произойдет резкое понижение температуры, почти на восемь градусов, ночью будет около 0, днем — от четырех до пяти градусов тепла, по области — до +7 градусов, пишет «Москва 24».