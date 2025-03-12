Ученые Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой освоили метод избавления пациентов с болезнью Паркинсона от тремора без операционного вмешательства, существенно продвинулись в диагностике и лечении онкологических патологий мозга . Этому способствовала программа технического переоснащения института — обновление приборной базы и строительство нового корпуса . Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор института, доктор медицинских наук Михаил Дидур. Также в организации, которая 12 марта отмечает 35-летие с момента создания, ищут возможность производить в России вживляемые электроды, разработанные академиком Натальей Бехтеревой, а совсем недавно там запустили новый позитронно-эмиссионный томограф, аналогов которому нет в стране .

«Очередь в наше отделение психиатрии увеличилась в три-четыре раза»

— Михаил Дмитриевич, психологи уже называют чертой подрастающего поколения привычку играть в компьютерные игры по ночам и спать на уроках, списывать с телефона даже то, что только что выучили. Как вы видите эту проблему со своей стороны?

— Игровые зависимости, разные формы зависимостей от гаджетов на сегодня стали реальностью медицины. Психических, физических, химических зависимостей множество — очень широкая линейка, и человечество их пока победить не может. Число людей с зависимостями за последние несколько лет выросло в разы . Я, как руководитель, могу констатировать, что потребность в оказании психиатрической, психологической, психотерапевтической помощи людям с зависимостями выросла не на какое-то количество процентов, а в разы, по сравнению с показателями до пандемии СOVID-19 . Очередь в наше отделение психиатрии увеличилась в три-четыре раза, это касается как взрослых, так и детей. Сегодня таких зависимых людей на планете сотни миллионов, а если учесть распространение этой техники, то, возможно, и миллиарды .

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— Как вы можете им помочь? Применяете ли вы в таких случаях воздействие на определенные зоны мозга?

— Сложность состоит в том, что патологии, связанные с зависимостями, недоступны к точному прогнозированию в плане течения, потому что мы не знаем, как будет вести себя в дальнейшем ребенок, семья, его окружение в школе, во внешней среде . Это больше социальная проблема, чем медицинская.

Прежде проводились исследования по воздействию на определенные зоны мозга пациентов с наркотической зависимостью, в том числе и у нас в институте. Были получены определенные результаты, как положительные, так и отрицательные, но эти работы были свернуты.

Фото: ИМЧ им. Н.П.Бехтеревой

— Планы по возобновлению этих исследований у вас есть?

— Нет. Нейрохирургические методы мы развиваем в других областях — в сфере онкологии, существенно влияющей на продолжительность жизни большого количества людей. Вторая огромная группа патологий — это нейродегенеративные заболевания, куда входит болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера — всё, что объединено единым термином: нейродегенерация. Она имеет активный, почти взрывной рост. Еще 10 лет назад не было описано ни подростков, ни детей с рассеянным склерозом. Сейчас у нас их иногда лежит в отделении по несколько человек . Это тяжелое инвалидизирующее заболевание помолодело. Волна, лавина накатывает и тяжелейшим бременем ложится на социальные службы государства, и медицина бьет в колокола, пытается понять, как повлиять на эти процессы.

«Человек прямо в день процедуры может пойти домой»

— Здесь есть впечатляющие достижения?

— Да. Например эффект тремора при болезни Паркинсона устраняется сразу, причем неинвазивно, без операции . А это то, что обычно сильно мешает человеку, инвалидизирует его.

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— В институте идет активное обновление материально-технической базы. Новый метод борьбы с тремором стал возможен благодаря обновлению оборудования?

— Да, и это прибор называется ультразвуковой аблятор. Процедура выглядит примерно как при снятии энцефалограммы. Пациент надевает специальную шапочку, в которую встроены ультразвуковые излучатели. Они дают примерно 1200 направленных излучаемых ультразвуковых сигналов, которые позволяют воздействовать на глубинные ткани мозга человека . Основная область воздействия — 5 см от срединной линии мозга, что позволяет воздействовать на очаги, связанные с болезнью Паркинсона, и особенно — с двигательными нарушениями, с эпилепсией и рядом других близких дисфункций.

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Раньше на эти центры воздействовали с помощью гамма-ножа, но гамма-лучи совсем небезопасны для организма человека, также нужно учитывать, что всё, что связано с вскрытием черепа человека, — это достаточно травматичные воздействия . Здесь же никаких вскрытий не нужно. Поэтому на замену гамма-ножа в наш институт был поставлен ультразвуковой аблятор. На сегодня таких приборов в стране только три — один в Москве, один в Уфе и один у нас .

— То есть тремор можно снять без операции?

— Именно. Человек прямо в день процедуры может пойти домой. Если тем же методом разрушается какой-то другой патологический очаг, человек наблюдается в течение суток.

«В области производства кардиостимуляторов импортозамещение уже налаживается»

— Какие еще уникальные аппараты вам удалось получить в рамках технического переоснащения?

— Наш институт был абсолютным лидером по применению позитронно-эмиссионной томографии в нашей стране. Первый в СССР такой аппарат привезла в страну Наталья Бехтерева. И ровно две недели назад мы запустили новый позитронно-эмиссионный томограф последнего поколения, единственный по уровню комплектации в нашей стране и один из самых современных приборов этого класса в мире .

Новый магнитно-резонансный томограф Фото: ИМЧ им. Н.П.Бехтеревой

— В чем его принципиальное отличие от других ПЭТ-систем?

— У него пять специальных исследовательских колец. В России есть системы с тремя кольцами. Чем больше колец, тем выше точность диагностики, качество визуализации исследуемой зоны мозга .

Помимо этого, мы скоро запустим третью рентген-операционную, новый корпус на 60 мест, всего у нас будет в результате 175 койко-мест, что для исследовательского института очень много . Наталья Бехтерева говорила, что без клиники нет фундаментальной науки, соединение фундаментальной науки и клинической практики в нашем институте создала именно она . Поэтому мы сейчас так активно развиваем клиническое направление. На сегодня мы получаем всё, что необходимо, — финансирование и науки, и медицинской деятельности, и это нам позволяет работать четко , планомерно выполнять ту работу, которую от нас ждет государство.

Фото: ИМЧ им. Н.П.Бехтеревой

— Как обстоит дело с импортозамещением вживляемых электродов, которые разработала Наталья Бехтерева, но институт ее имени сейчас вынужден закупать за границей?

— В свое время институт был лидером в стране в области нейрохирургических методов лечения, в том числе стереотаксической нейрохирургии, многие сотрудники получали за это государственные премии . Теперь операции по вживлению электродов у нас стали рутиной, хотя по-прежнему есть всего пять-шесть учреждений в стане, которые делают такие операции.