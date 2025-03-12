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Сюжет:

Что происходит вокруг выборов в Румынии. Ответы на главные вопросы

ЦИК Румынии снял кандидатуру Кэлина Джорджеску с президентских выборов
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Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
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ЦИК Румынии отклонил кандидатуру лидера оппозиционной партии AUR («Альянс за объединение румын») Кэлина Джорджеску на выборах президента. В избирательной комиссии объяснили свое решение отсутствием условий для регистрации. Однако сторонники политика усомнились в непредвзятости властей. Как это решение может отразиться на демократии в Европе — в материале «Известий».

С чего всё началось?

• В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Джорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. В начале декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом «серьезных нарушений», которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Однако данные не были обнародованы, поэтому возникают подозрения, что обвинения голословны.

• После этого прокуратура начала расследование. Она заподозрила вмешательство в избирательную кампанию политика через социальные сети. Румынские спецслужбы заявили о возможной причастности России, что отрицает Джорджеску. Всё это дело он назвал политическим преследованием. В январе политик со своими сторонниками начал организовывать протесты. Они требовали от властей аннулировать отмену итогов выборов. Результаты выборов в Румынии еще раз подтверждают политический кризис на Западе. Избиратели явно разочарованы действующей властью, что наблюдается почти повсеместно.

• Борьба за Румынию стала принципиальной. Географическое положение этой страны в условиях конфликта на Украине является стратегическим. ЕС не хочет терять Румынию, то есть давать возможность якобы пророссийскому политику прийти к власти. Однако сейчас «пророссийскими» называют всех, кто голосует против евроатлантического истеблишмента.

Кто такой Джорджеску?

• Кэлин Джорджеску на протяжении 12 лет представлял интересы Румынии в ООН по вопросам экологии. Он также занимал место в рядах «Союза за объединение румын» — националистической партии Румынии, известной своей активной борьбой против национальных меньшинств, включая венгров.

• Экс-кандидат утверждает, что западные экономические интересы эксплуатируют ресурсы страны и наносят ущерб местным фермерам. Политик вписывается в широко распространенный в западном мире тренд национал-популистов. Эта тенденция получила новый импульс после переизбрания президента США Дональда Трампа.

• Джорджеску знаменит своей поддержкой президента РФ Владимира Путина. Он считает, что российский лидер является человеком, искренне любящим свою страну. В 2020 году Джорджеску назвал Путина одним из немногих «истинных лидеров» мира. При этом конфликт на Украине политик описывал как результат манипуляций со стороны американских оборонных компаний. Также он критиковал размещение системы противоракетной обороны в Румынии.

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• Джорджеску резко критикует ЕС и НАТО. Он утверждает, что Североатлантический альянс не способен обеспечить защиту своих членов. По его оценке, членство в обеих организациях не соответствует национальным интересам Румынии. Также Джорджеску настаивает на необходимости для Бухареста развивать независимые отношения с Москвой.

Почему отклонили кандидатуру Джорджеску?

• В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации. Сейчас проходит расследование незаконного финансирования его предвыборной кампании. Он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

• 7 марта политик подал документы в Центральное избирательное бюро для регистрации в качестве кандидата на пост президента Румынии. В тот же день в Конституционный суд страны поступили две жалобы против этой инициативы. КС отклонил их и заявил, что доведет свое решение до ЦИК.

• В итоге ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента. В комиссии объяснили это отсутствием условий для ее регистрации. За утверждение кандидатуры проголосовали четыре члена избирательного бюро, против — десять. В ЦИК считают, что он якобы не соблюдал правила избирательной процедуры и нарушил обязательство защищать демократию, которое основано на справедливых, честных и беспристрастных выборах. Однако такие заявления можно считать голословными, так как доказательства не были опубликованы.

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• В Бухаресте состоялись массовые протесты. Митингующие бросали бутылки и различные предметы в правоохранителей, а также вступали в стычки с ними. Политическая обстановка внутри страны накаляется, однако пока неясно, готовы ли власти пересмотреть свое решение на фоне недовольства местного населения.

• Решение могло быть обжаловано в течение 24 часов. Политик почти сразу воспользовался этой возможностью. Он подал жалобу на ЦИК в Конституционный суд.

Какие могут быть последствия?

• Решение ЦИК вызвало возмущение в команде Трампа. Еще во время своего громкого выступления на Мюнхенской конференции (подробно эту речь мы разбирали здесь) вице-президент США Джей Ди Вэнс заметил, что демократия в европейских странах не такая сильная, как о ней принято считать. Заявления румынской разведки о попытке России повлиять на исход голосования путем кибератак он назвал слабыми подозрениями. Сейчас куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск подтвердил, что отказ утверждать кандидатуру Джорджеску — безумие. Таким образом, ситуация в Румынии может стать поводом для обвинения европейских стран в пренебрежении принципами демократии.

• Однако вряд ли Вашингтон будет оказывать какое-либо влияние на ситуацию в Румынии помимо публичной критики действующих властей страны и руководителей Евросоюза. США не заинтересованы в урегулировании политических конфликтов на Европейском континенте. Команда нового американского президента считает, что это, так же как и безопасность ЕС, находится в зоне ответственности Брюсселя.

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• Вместе с тем недопуск Джорджеску до выборов может послужить сигналом для других европейских стран о том, что Брюссель допускает притеснение радикальных политических сил. В ЕС тем временем как никогда заинтересованы в политической консолидации элит на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном.

• При этом притеснение политических аутсайдеров уже происходит. Например, в Австрии сформировали правящую коалицию без победивших на выборах ультраправых. А в немецком бундестаге рассматривали возможность запретить крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), популярность которой в стране превышает 20%.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:

  • директора по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова;
  • доцента кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрия Леви;
  • доцента факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева.
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