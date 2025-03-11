Охранник нижегородской школы рассказал об отключенном металлоискателе при нападении

У охранника нижегородской школы № 117, в которой подросток напал на двоих учеников, не было при себе металлоискателя. Об этом 11 марта сам мужчина сообщил «Известиям».

По его словам, рамка при входе в образовательное учреждение также не работала.

«Рамка должна быть при входе в школу, рамку только подключили вот сейчас <...> Она была отключена», — рассказал охранник.

Он поделился, что нападавший нанес удары ножом соседу и сидящему перед ним. По его словам, во время работы он услышал крики школьников о помощи, доносившиеся из кабинета на четвертом этаже.

«Потом я побежал, а его [нападавшего] нигде нет. Ножик я сам нашел лично, я его взял в рукав, положил в пакет», — добавил охранник.

Нападение на учащихся в школе Нижнего Новгорода произошло ранее в тот же день. Нападавший задержан. По данным МВД, жизни обоих потерпевших ничего не угрожает. Прокуратура сообщила, что проведет проверку в учебном заведении и даст оценку, как в нем проводится профилактика правонарушений. По факту нападения возбуждено уголовное дело.