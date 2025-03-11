По факту нападения на школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после нападения на двух школьников в нижегородской школе №117. Об этом 11 марта сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
«В следственные органы <...> поступила информация о госпитализации двух учеников одной из школ областного центра с колото-резаными ранениями. По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело», — указывается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, между учениками восьмого класса произошел конфликт, во время которого один из них нанес сверстникам ранения. Подозреваемый задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.
«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты», — отмечается в сообщении.
Нападение на учащихся в нижегородской школе произошло ранее в тот же день. По данным МВД, жизни обоих потерпевших ничего не угрожает. Прокуратура сообщила, что проведет проверку в учебном заведении и даст оценку, как в нем проводится профилактика правонарушений.