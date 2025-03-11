В Нижнем Новгороде двое восьмиклассников госпитализированы после нападения в школе
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- В Нижнем Новгороде двое восьмиклассников госпитализированы после нападения в школе
Двое восьмиклассников госпитализированы после инцидента в школе № 117 в Нижнем Новгороде. Об этом 11 марта сообщило Главное управление МВД по Нижегородской области.
Уточняется, что жизни потерпевших ничто не угрожает.
Полиция задержала подозреваемого 2010 года рождения на улице Дубравной. Сейчас со школьником работают сотрудники по делам несовершеннолетних.
По данным городского департамента образования, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Областная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что проведет проверку в связи с происшествием.
«Прокуратурой будут проверены условия обучения детей, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — указывается в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 4 февраля, школьник ударил ножом одноклассника в гимназии Екатеринбурга. Драка произошла из-за оскорбления. Нападавший нанес ранение своему оппоненту, пострадавшему была оказана медицинская помощь.