В Роспотребнадзоре исключили риски распространения Эболы в России

Роспотребнадзор исключил риска распространения лихорадки Эбола на территории России, сообщили 11 марта в пресс-службе ведомства.

«Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены», — следует из заявления в Telegram-канале.

Ведомство добавило, что держит ситуацию с выявлением случаев Эбола в Уганде под оперативным контролем.

Отмечается, что Роспотребнадзор разработал диагностические наборы, которые способны выявлять генетический материал вируса, а также тест-системы для определения антител.

В то же время, ведомство призывает российских граждан, планирующих поездки в Уганду, учитывать ситуацию с лихорадкой и соблюдать меры предосторожности, поскольку на данном этапе не существует одобренных лекарств для лечения болезни.

В Уганде 30 января была подтверждена новая вспышка заболевания, вызванного вирусом Эбола. Одним из первых пациентов стала медсестра столичной больницы, которая обратилась за медицинской помощью после появления симптомов, похожих на лихорадку. В четверг, 30 января, она скончалась. Вскрытие подтвердило наличие эболавируса Судан (SUDV).

Последний раз Уганда пережила вспышку заболевания в конце 2022 года. Тогда погибли 55 из 143 инфицированных, среди них — шесть медицинских работников.

Геморрагическая лихорадка Эбола передается при контакте с инфицированными биологическими жидкостями и тканями. Симптомы включают головную боль, рвоту кровью, боли в мышцах и кровотечения.