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В Уганде подтвердили 130 случаев заражения и 43 случая смерти от Эболы

ВОЗ: в Уганде подтверждено 130 случаев заражения и 43 случая смерти от Эболы
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Фото: Global Look Press/Hajarah Nalwadda
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В Уганде подтверждено 130 случаев заражения и 43 случая смерти от Эболы. Об этом в среду, 2 ноября, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ВОЗ.

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По его словам, риск распространения заболевания увеличивает то, что большинство случаев болезни фиксируется в столице Уганды Кампале и других густонаселенных районах. В связи с этим Гебрейесус призвал усилить готовность к борьбе с заболеванием в Уганде и соседних странах.

Кроме того, гендиректор ВОЗ заявил, что организация выделила дополнительных $5,7 млн из фонда для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

20 октября Роспотребнадзор сообщил о готовности оказать помощь Уганде в связи со вспышкой лихорадки Эбола. В ведомстве пояснили, что нынешняя вспышка вызвана вариантом Эбола-Судан. Он менее опасен, чем вариант Эбола-Заир, который вызвал крупную вспышку лихорадки в Западной Африке в 2014 году.

7 октября с столице Уганды была зафиксирована первая смерть от Эболы. Умерший мужчина в последние дни контактировал с 42 лицами. Тогда же сообщалось, что число подтвержденных случаев смерти от Эболы в стране в рамках нынешней вспышки составляет 19.

Власти Уганды 20 сентября объявили о вспышке Эболы в стране после того, как вирус был выявлен у скончавшегося 24-летнего мужчины.

Эбола — это острая вирусная болезнь. Крупнейшая вспышка заболевания произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке. Вакцина для защиты от вируса Эбола доступна в нескольких странах с конца 2019-го.

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