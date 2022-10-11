В столице Уганды зафиксирована первая смерть от Эболы в рамках новой вспышки

В столице Уганды Кампале в пятницу, 7 октября, зафиксирована первая смерть от лихорадки Эбола. Об этом сообщила министр здравоохранения Уганды Джейн Асенг 11 октября.

«В Кампале 7 октября от Эболы умер мужчина, который имел контакт с заболевшим лихорадкой в другой части страны, но прибыл в столицу в поисках целителя», — приводит ее слова южноафриканская радиостанция SABC.

Асенг отметила, что пациент в последние дни контактировал с 42 лицами, которые в настоящее время находятся под наблюдением. Министр заявила, что на сегодняшний день число подтвержденных случаев смерти от Эболы в Уганде в рамках нынешней вспышки составляет 19.

Власти Уганды 20 сентября объявили о вспышке Эболы в стране после того, как вирус был выявлен у скончавшегося 24-летнего мужчины. Отмечается, что вспышка вызвана суданским штаммом вируса Эболы, который был выявлен в 1976 году.

23 августа органы здравоохранения Демократической Республики Конго заявили о вспышке Эболы в стране.

Эбола — это острая вирусная болезнь. Крупнейшая вспышка заболевания произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке. Вакцина для защиты от вируса Эбола доступна в нескольких странах с конца 2019.