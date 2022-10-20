Роспотребнадзор выразил готовность помочь Уганде в борьбе с Эболой

Роспотребнадзор готов оказать помощь Уганде в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства в четверг, 20 октября.

«Партнерам уже переданы предложения о возможных поставках российской вакцины против лихорадки Эбола и направлении в Уганду российских специалистов, имеющих опыт борьбы с особо опасными инфекциями, полученный в том числе в ходе работы в Гвинейской Республике и Демократической Республике Конго», — рассказали там.

Органы здравоохранения Уганды объявили о новой вспышке Эболы после подтверждения случая заражения 24-летнего мужчины в округе Мубенде. Началась она еще 20 сентября и пока не утихает. До этого национальная группа быстрого реагирования провела расследование шести подозрительных смертей, которые произошли в округе в октябре.

Вспышка лихорадки Эбола, произошедшая в Уганде, вызвана вариантом Эбола-Судан, рассказали в Роспотребнадзоре. Он менее опасен, чем вариант Эбола-Заир, который вызвал крупную вспышку лихорадки в Западной Африке в 2014 году.

«В предыдущие годы было отмечено семь вспышек вируса Эбола-Судан, четыре из которых произошли в Уганде, три — в Судане. К настоящему времени властями Уганды приняты необходимые карантинные меры для снижения риска распространения заболевания за пределы страны», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Последний раз вспышку вируса Эбола-Судан регистрировали в Уганде в 2012 году. В 2019-м в стране произошла вспышка вируса Эбола-Заир. Возбудителя инфекции завезли из соседней Демократической Республики Конго, которая боролась с крупной эпидемией в своем северо-восточном регионе. Всего есть шесть разновидностей вируса, три из которых (Бундибуджио, Судан и Заир) ранее становились причинами крупных вспышек, отметили в Роспотребнадзоре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вакцинный груз: Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой