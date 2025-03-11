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Автоэксперт предупредил об опасности поддельного масляного фильтра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Установка в автомобиль поддельного или некачественного масляного фильтра может привести к загрязнению и повышенному износу двигателя внутреннего сгорания. Об этом рассказал руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский, передает «Российская газета» 11 марта.

Поддельный фильтр имеет некачественный фильтровальный элемент, который забьется раньше установленного производителем срока и будет пропускать масло с частицами загрязнений напрямую в двигатель, объяснил специалист.

Из-за некачественного обратного клапана масло будет стекать из фильтра в масляный поддон. Это приведет к тому, что при каждом запуске время достижения полного смазывания будет существенно увеличено, что приведет к повышенному износу ДВС, предупредил автоэксперт.

Наконец, поскольку некачественный перепускной клапан может срабатывать раньше положенного, то и масло будет реже или позже проходить через фильтровальный элемент, что может привести к его повреждению, отметил Сосновский.

Он напомнил, что масляный фильтр является неотъемлемой частью системы смазки современного ДВС, и от этой детали зависит не только состояние и ресурс масла, но также надежность и качество работы мотора. Фильтр имеет определенный ресурс, его замену следует проводить одновременно с маслом.

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Накануне автоэксперт Павел Константинов рассказал, что если автомобиль стоит без движения больше месяца, то это может привести к ряду технических проблем. К примеру, аккумулятор автомобиля может разрядиться, масло, тормозная жидкость и другие технические жидкости могут со временем потерять свои свойства, а резиновые детали (шланги, сальники и уплотнительные кольца) — потерять эластичность.

29 февраля автоэксперт Никита Родионов объяснил, что после зимнего периода важно проверить все технические жидкости, поскольку моторное масло в российских условиях эксплуатации рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. При зимнем пробеге свыше 7–8 тыс. км необходима его замена.

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