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Автоэксперт дал советы по подготовке машины к весне

Автоэксперт Родионов: после зимы важна диагностика ходовой части и мотора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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К наступлению весны автомобилистам следует отправиться на СТО, чтобы провести полноценную диагностику ходовой части и двигателя, а также изучить состояние лакокрасочного покрытия кузова. Об этом 27 февраля рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой».

После зимнего периода важно проверить все технические жидкости, отметил он, поскольку моторное масло в российских условиях эксплуатации рекомендуется менять чаще, чем указано в мануале при стандартных условиях. При зимнем пробеге свыше 7–8 тыс. км необходима его замена. Также стоит проверить уровень и состояние тормозной и охлаждающей жидкостей, трансмиссионное масло, посоветовал эксперт. Важно осмотреть все узлы на наличие течей, они часто случаются после зимы.

«Следующая обязательная проверка — ходовая часть и рулевое управление. Если на полную диагностику автомобиля времени нет, то проверку ходовой стоит выполнить обязательно. Не должно быть течей, люфтов, повреждений. Особое внимание при проверке обращаем на амортизаторы, шаровые опоры, втулки, а также на такие важные мелочи, как сайлентблоки и пыльники. Именно они требуют замены после холодного сезона чаще всего», — объяснил Родионов.

Также следует убедиться в исправности тормозной системы, поскольку из-за перепадов температур, влаги, дорожной грязи, которая копится в открытых узлах машины, колодки быстрее изнашиваются. Замена салонного фильтра чаще всего необходима весной, поскольку за зиму на нем накапливается большое количество грязи. Кроме того, если за зиму на кузове появились сколы или коррозия, то лучше не затягивать с визитом на кузовное СТО, посоветовал специалист.

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25 февраля автоэксперт Александр Коротков рассказал, что спрос на пикапы в России постепенно растет во многом благодаря появлению доступных китайских моделей. Если раньше этот сегмент был представлен в основном дорогими Toyota Hilux и Mitsubishi L200, то теперь предлагаются интересные «китайские» альтернативы. Однако впоследствии на вторичном рынке модели из КНР с таким типом кузова могут оказаться неликвидны, предупредил он.

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