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Фигуранта дела о покушении на Олега Царева осудили на 24 года лишения свободы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма Петра Жицкого, который по заданию украинских спецслужб организовал слежку за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царевым, к 24 годам лишения свободы. Об этом 11 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

«Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 800 тыс. рублей», — заключил судья.

Установлено, что сотрудничать с украинскими спецслужбами фигурант начал в 2022 году. По их заданию он организовал слежку с декабря 2022-го по октябрь 2023-го.

Жицкий также изготовил самодельное взрывное устройство из компонентов, которые забрал в тайнике. С помощью переданных фигурантом данных представители Службы безопасности Украины (СБУ) совершили посягательство на жизнь бывшего депутата рады.

Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа рады
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Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября 2023 года. Сообщалось, что в экс-депутата рады стреляли, он потерял много крови. Позднее в тот день стало известно, что в Царева выстрелили дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» общественный деятель был без сознания.

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