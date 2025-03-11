Врач предупредила о негативных последствиях из-за хождения без шапки весной

Весной головной убор играет ключевую роль в защите волос и кожи лица от неблагоприятных погодных условий. Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала «Известиям» 11 марта, почему важно защищать кожу головы и волосы в весенний сезон.

«С наступлением весны, когда природа пробуждается, важность головного убора становится особенно очевидной. Он не только дополняет ваш образ, но и играет ключевую роль в защите волос и кожи лица от неблагоприятных погодных условий», — отметила эксперт.

Она уточнила, что весенний холодный воздух, ветер, колебания температуры и яркое солнце могут негативно сказаться на состоянии волос по нескольким причинам. Во-первых, холодный воздух истощает влагу из волос, делая их сухими.

Кроме того, низкие температуры ухудшают структуру волос, приводя к их ломкости. Вместе с тем сухой воздух способствует статическому электричеству, делая волосы пушистыми и неуправляемыми.

Дерматовенеролог добавила, что весенний ветер запутывает волосы, повреждая их и способствуя образованию секущихся концов. К тому же резкие перепады температур между улицей и помещением создают стресс для кожи головы и волос, которые очень чувствительны к температурным колебаниям.

«Головной убор защищает волосы от ультрафиолетового излучения, способного вызывать выгорание и повреждение структуры. Он также предохраняет кожу лица от солнца, предотвращая появление пигментных пятен и преждевременное старение. Не забывайте выбирать подходящий головной убор, который защитит ваши волосы и кожу лица от капризов погоды, сохраняя их красоту и здоровье», — заключила Кондрахина.

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