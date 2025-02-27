Лунный календарь стрижек и красоты на март: благоприятные и неблагоприятные дни

Ежемесячно жители Земли могут наблюдать на небе смену нескольких лунных фаз. Считается, что каждая из них обладает определенной энергией, которая влияет на человека . В убывающую Луну организм быстрее восстанавливается, а в период полнолуния приходит в эмоциональный и физический дисбаланс. Все эти благоприятные и неблагоприятные периоды были подсчитаны в лунном календаре, который помогает определить наиболее удачные дни для стрижки, окрашивания волос, косметологических процедур и медицинских операций . Подробнее о том, в какие дни марта 2025 года процедуры принесут максимальную пользу, а когда их стоит перенести на более подходящую фазу Луны, — в материале «Известий».

Лунный календарь стрижек на март 2025 года

Лунный календарь — древняя система отсчета времени, основанная на фазах естественного спутника Земли — новолунии, растущей Луне, полнолунии и убывающей Луне . Его использовали в Древнем Египте, Месопотамии, Китае и многих других государствах для ведения хозяйства, предсказания природных явлений и выбора благоприятных дней для осуществления религиозных ритуалов. По лунным циклам определяли, когда лучше сеять и собирать урожай, охотиться, лечиться и заключать браки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сегодня лунный календарь применяется в астрологии, медицине, косметологии и других важных сферах. Считается, что Луна влияет на биологические ритмы человека, его эмоциональное состояние и общий энергетический фон. В марте 2025 года Луна пройдет несколько фаз в следующем порядке:

— растущая Луна (1–13 марта);

— полнолуние (14 марта);

— убывающая Луна (15–28 марта);

— новолуние (29 марта);

— растущая Луна (30–31 марта).

В период растущей Луны человек чувствует постепенное усиление жизненной энергии и восстановление организма. В это время нарастает активность, улучшается самочувствие, возвращается бодрость. Это благоприятная фаза для новых начинаний, работы, творчества, спорта и саморазвития. В этот период полезно проводить уход за волосами и кожей, так как все питательные вещества и увлажняющие компоненты лучше усваиваются и проникают в клетки, считают астрологи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мартовское полнолуние станет пиком лунного цикла, когда Луна будет полностью освещена, а ее влияние на человека достигнет максимума. В полнолуние могут обостряться эмоции, усиливаться тревожность и раздражительность. Возможны бессонница, перепады настроения и конфликтные ситуации. В этот день важно избегать стрессов, контролировать слова и поступки, не принимать поспешных решений. Полнолуние — это подходящее время для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

В середине марта начнется фаза убывающей Луны. В этот период энергия пойдет на спад, организм начнет избавляться от накопленного напряжения и токсинов . Это лучшее время для очищения, диет, генеральной уборки и пересмотра планов. На убывающую Луну лучше не начинать долгосрочных проектов, а сосредоточиться на завершении уже начатых дел.

В новолуние, 29 марта, Луна будет полностью скрыта из зоны видимости, и ее влияние на человека будет слабее, чем в другие фазы. Многие люди могут испытывать упадок сил, головные боли, тревожность и бессонницу. Вместе с тем новолуние станет идеальным моментом для планирования будущего, переоценки жизненных приоритетов и работы над собой. В период новой Луны рекомендуется избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок, больше отдыхать и восстанавливать силы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сегодня лунный календарь активно применяется в парикмахерской сфере. Считается, что стрижка и окрашивание в определенные дни могут как улучшить состояние волос, так и негативно на них повлиять. Зная благоприятные и неблагоприятные дни, можно грамотно спланировать уход за собой, проведя процедуры с минимальными рисками.

В марте 2025 года подходящими периодами для стрижки станут 2-е, 5-е, 8-е, 10-е, 12-е, 19-е, 25-е и 30-е числа. В эти дни волосы после обновления прически будут расти быстрее и станут крепче. Особенно удачное время — период растущей Луны с 1 по 13 марта, когда организм находится на пике активности, и обновление волос идет интенсивнее. Неудачные дни для стрижки: 14 (полнолуние), 16, 22, 28, 29 марта. В эти даты велика вероятность того, что волосы станут слабыми, начнут сечься или выпадать. Также в новолуние 29 марта не рекомендуется проводить любые манипуляции с волосами, так как организм ослаблен и хуже переносит вмешательства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Окрашивание волос лучше всего запланировать на 1, 3, 7, 10, 11, 20, 23, 27 марта. В эти дни краска ложится равномерно, а цвет получается насыщенным и стойким. Благоприятно красить волосы на растущую Луну, тогда волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими. Неудачные дни для окрашивания: 14, 15, 18, 21, 28, 29 марта. В эти дни результат окрашивания может оказаться непредсказуемым — цвет быстро смоется, получится не таким, как ожидалось, а волосы могут стать ломкими. Удачными днями для долговременной завивки или выпрямления волос станут 6, 9, 13, 17, 21, 24 марта. В эти дни локоны лучше держат форму, завивка получается более стойкой, а укладки дольше сохраняют объем.

Когда делать косметические процедуры: график на март 2025 года

Лунный календарь издавна использовался в медицине. Предки считали, что фазы Луны влияют на процессы восстановления, роста и регенерации в организме. Целители древности подбирали даты для лечения и хирургических вмешательств, ориентируясь на Луну, чтобы снизить риск осложнений и ускорить заживление организма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно данным лунного календаря, поход к косметологу в марте рекомендуется запланировать на 2-е, 5-е, 8-е, 12-е, 16-е, 19-е, 23-е и 27-е числа. В эти дни благоприятно делать процедуры по омоложению, чистку лица, массаж, инъекции и уходовые процедуры. Важно учитывать, что в период убывающей Луны (с 15 по 28 марта) организм легче реагирует на глубокие очищающие процедуры и избавление от несовершенств. Не стоит делать косметологические процедуры 14, 15, 21, 26, 28, 29 марта . В эти дни кожа более чувствительная, могут появиться раздражения и аллергические реакции.

Лунный календарь здоровья на март 2025 года: когда делать операции и лечебные процедуры

Лечение и проведение операций лучше запланировать на 4, 6, 10, 11, 18, 20, 25 марта. В этот период организм лучше переносит медицинские вмешательства, быстрее заживают раны, а риск осложнений минимален. Особенно удачны даты в убывающей фазе Луны — с 15 по 28 марта, когда тело легче избавляется от токсинов, а восстановление проходит быстрее. Неблагоприятными днями для операций станут 14, 15, 22, 29 марта . В эти периоды велик риск осложнений, длительного заживления и повышенной кровопотери.

В новолуние, 29 марта, организм ослаблен, а в полнолуние — 14 марта — возможны отеки и усиленная чувствительность к боли. При планировании медицинских процедур по лунному календарю нужно в первую очередь учитывать рекомендации лечащего врача и лишь потом принимать во внимание фазы Луны.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Лунный календарь применяется не только в сфере красоты и медицины, но и при организации повседневных дел . По словам астрологов, фазы Луны влияют на жизненные процессы, что может как способствовать достижению успеха в финансовой сфере, работе и поездках, так и, наоборот, создавать препятствия. Если правильно подобрать даты, можно повысить шансы на удачные сделки, избежать непредвиденных трудностей в дороге и сделать уборку в доме максимально эффективной, считают предсказатели.

Растущая Луна (с 1 по 13 марта) благоприятствует новым начинаниям, вложениям и переговорам, в то время как убывающая Луна (с 15 по 28 марта) больше подходит для погашения долгов и завершения дел. Удачными периодами для крупных покупок будут 5, 7, 9, 11, 22, 25 марта. В эти дни можно покупать бытовую технику, недвижимость, автомобиль и другие дорогостоящие вещи. Для финансовых операций подойдет 5, 7, 9, 11, 17, 19, 22, 25 марта. В эти периоды рекомендуется подписывать контракты, инвестировать деньги, открывать бизнес: энергия Луны способствует удачному исходу дел. Неблагоприятные дни для финансовых операций — 14, 15, 20, 26, 28, 29 марта . В эти даты повышен риск ошибок, финансовых потерь и мошенничества. Особую осторожность следует проявить в новолуние 29 марта, когда энергетика ослаблена, а также в полнолуние 14 марта, когда эмоции могут затмить разум, и принятые решения с большой долей вероятности окажутся поспешными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Лунные фазы также позволяют спланировать удачные периоды для поездок. Благоприятными днями для путешествий и командировок в марте 2025 года станут 3-е, 6-е, 10-е, 12-е, 16-е, 18-е, 23-е и 27-е числа. В эти дни поездки пройдут спокойно, без задержек и неприятных неожиданностей. Особенно удачны командировки и деловые поездки на растущей Луне (с 1 по 13 марта) — в этот период они с большой долей вероятности могут завершиться успешно и принести новые перспективы. Неудачные дни для поездок: 14, 15, 21, 25, 28, 29 марта . В эти даты возможны сложности в пути и конфликты. Новолуние 29 марта несет повышенный уровень стресса, а полнолуние 14 марта может привести к напряженным ситуациям и неудачным встречам. В эти фазы повышается вероятность задержки рейсов, образования дорожных заторов и других неприятных ситуаций.

Лунный календарь помогает выбрать правильное время для домашних дел. Убывающая Луна (с 15 по 28 марта) считается лучшим периодом для генеральной уборки, избавления от ненужных вещей и очистки пространства, а растущая Луна (с 1 по 13 марта) подходит для обновления интерьера, покупок для дома и посадки растений. Благоприятными днями для генеральной уборки и избавления от старых вещей станут 2, 4, 9, 13, 17, 20, 24 марта . Особенно эффективна уборка на убывающей Луне, так как в это время спутник Земли способствует очищению пространства и энергетики дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем