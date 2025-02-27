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Лунный календарь стрижек и красоты на март: благоприятные и неблагоприятные дни

Астрологи рассказали, когда делать стрижку, окрашивание и операции в марте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Ежемесячно жители Земли могут наблюдать на небе смену нескольких лунных фаз. Считается, что каждая из них обладает определенной энергией, которая влияет на человека. В убывающую Луну организм быстрее восстанавливается, а в период полнолуния приходит в эмоциональный и физический дисбаланс. Все эти благоприятные и неблагоприятные периоды были подсчитаны в лунном календаре, который помогает определить наиболее удачные дни для стрижки, окрашивания волос, косметологических процедур и медицинских операций. Подробнее о том, в какие дни марта 2025 года процедуры принесут максимальную пользу, а когда их стоит перенести на более подходящую фазу Луны, — в материале «Известий».

Лунный календарь стрижек на март 2025 года

Лунный календарь — древняя система отсчета времени, основанная на фазах естественного спутника Земли — новолунии, растущей Луне, полнолунии и убывающей Луне. Его использовали в Древнем Египте, Месопотамии, Китае и многих других государствах для ведения хозяйства, предсказания природных явлений и выбора благоприятных дней для осуществления религиозных ритуалов. По лунным циклам определяли, когда лучше сеять и собирать урожай, охотиться, лечиться и заключать браки.

полнолуние
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сегодня лунный календарь применяется в астрологии, медицине, косметологии и других важных сферах. Считается, что Луна влияет на биологические ритмы человека, его эмоциональное состояние и общий энергетический фон. В марте 2025 года Луна пройдет несколько фаз в следующем порядке:

— растущая Луна (1–13 марта);

— полнолуние (14 марта);

— убывающая Луна (15–28 марта);

— новолуние (29 марта);

— растущая Луна (30–31 марта).

В период растущей Луны человек чувствует постепенное усиление жизненной энергии и восстановление организма. В это время нарастает активность, улучшается самочувствие, возвращается бодрость. Это благоприятная фаза для новых начинаний, работы, творчества, спорта и саморазвития. В этот период полезно проводить уход за волосами и кожей, так как все питательные вещества и увлажняющие компоненты лучше усваиваются и проникают в клетки, считают астрологи.

косметолог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мартовское полнолуние станет пиком лунного цикла, когда Луна будет полностью освещена, а ее влияние на человека достигнет максимума. В полнолуние могут обостряться эмоции, усиливаться тревожность и раздражительность. Возможны бессонница, перепады настроения и конфликтные ситуации. В этот день важно избегать стрессов, контролировать слова и поступки, не принимать поспешных решений. Полнолуние — это подходящее время для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

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В середине марта начнется фаза убывающей Луны. В этот период энергия пойдет на спад, организм начнет избавляться от накопленного напряжения и токсинов. Это лучшее время для очищения, диет, генеральной уборки и пересмотра планов. На убывающую Луну лучше не начинать долгосрочных проектов, а сосредоточиться на завершении уже начатых дел.

В новолуние, 29 марта, Луна будет полностью скрыта из зоны видимости, и ее влияние на человека будет слабее, чем в другие фазы. Многие люди могут испытывать упадок сил, головные боли, тревожность и бессонницу. Вместе с тем новолуние станет идеальным моментом для планирования будущего, переоценки жизненных приоритетов и работы над собой. В период новой Луны рекомендуется избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок, больше отдыхать и восстанавливать силы.

отдых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сегодня лунный календарь активно применяется в парикмахерской сфере. Считается, что стрижка и окрашивание в определенные дни могут как улучшить состояние волос, так и негативно на них повлиять. Зная благоприятные и неблагоприятные дни, можно грамотно спланировать уход за собой, проведя процедуры с минимальными рисками.

В марте 2025 года подходящими периодами для стрижки станут 2-е, 5-е, 8-е, 10-е, 12-е, 19-е, 25-е и 30-е числа. В эти дни волосы после обновления прически будут расти быстрее и станут крепче. Особенно удачное время — период растущей Луны с 1 по 13 марта, когда организм находится на пике активности, и обновление волос идет интенсивнее. Неудачные дни для стрижки: 14 (полнолуние), 16, 22, 28, 29 марта. В эти даты велика вероятность того, что волосы станут слабыми, начнут сечься или выпадать. Также в новолуние 29 марта не рекомендуется проводить любые манипуляции с волосами, так как организм ослаблен и хуже переносит вмешательства.

Окрашивание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Окрашивание волос лучше всего запланировать на 1, 3, 7, 10, 11, 20, 23, 27 марта. В эти дни краска ложится равномерно, а цвет получается насыщенным и стойким. Благоприятно красить волосы на растущую Луну, тогда волосы будут выглядеть здоровыми и блестящими. Неудачные дни для окрашивания: 14, 15, 18, 21, 28, 29 марта. В эти дни результат окрашивания может оказаться непредсказуемым — цвет быстро смоется, получится не таким, как ожидалось, а волосы могут стать ломкими. Удачными днями для долговременной завивки или выпрямления волос станут 6, 9, 13, 17, 21, 24 марта. В эти дни локоны лучше держат форму, завивка получается более стойкой, а укладки дольше сохраняют объем.

Когда сажать огурцы на рассаду по лунному календарю

Когда делать косметические процедуры: график на март 2025 года

Лунный календарь издавна использовался в медицине. Предки считали, что фазы Луны влияют на процессы восстановления, роста и регенерации в организме. Целители древности подбирали даты для лечения и хирургических вмешательств, ориентируясь на Луну, чтобы снизить риск осложнений и ускорить заживление организма.

Хирургия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно данным лунного календаря, поход к косметологу в марте рекомендуется запланировать на 2-е, 5-е, 8-е, 12-е, 16-е, 19-е, 23-е и 27-е числа. В эти дни благоприятно делать процедуры по омоложению, чистку лица, массаж, инъекции и уходовые процедуры. Важно учитывать, что в период убывающей Луны (с 15 по 28 марта) организм легче реагирует на глубокие очищающие процедуры и избавление от несовершенств. Не стоит делать косметологические процедуры 14, 15, 21, 26, 28, 29 марта. В эти дни кожа более чувствительная, могут появиться раздражения и аллергические реакции.

Лунный календарь здоровья на март 2025 года: когда делать операции и лечебные процедуры

Лечение и проведение операций лучше запланировать на 4, 6, 10, 11, 18, 20, 25 марта. В этот период организм лучше переносит медицинские вмешательства, быстрее заживают раны, а риск осложнений минимален. Особенно удачны даты в убывающей фазе Луны — с 15 по 28 марта, когда тело легче избавляется от токсинов, а восстановление проходит быстрее. Неблагоприятными днями для операций станут 14, 15, 22, 29 марта. В эти периоды велик риск осложнений, длительного заживления и повышенной кровопотери.

В новолуние, 29 марта, организм ослаблен, а в полнолуние — 14 марта — возможны отеки и усиленная чувствительность к боли. При планировании медицинских процедур по лунному календарю нужно в первую очередь учитывать рекомендации лечащего врача и лишь потом принимать во внимание фазы Луны.

терапевт
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

Лунный календарь применяется не только в сфере красоты и медицины, но и при организации повседневных дел. По словам астрологов, фазы Луны влияют на жизненные процессы, что может как способствовать достижению успеха в финансовой сфере, работе и поездках, так и, наоборот, создавать препятствия. Если правильно подобрать даты, можно повысить шансы на удачные сделки, избежать непредвиденных трудностей в дороге и сделать уборку в доме максимально эффективной, считают предсказатели.

Растущая Луна (с 1 по 13 марта) благоприятствует новым начинаниям, вложениям и переговорам, в то время как убывающая Луна (с 15 по 28 марта) больше подходит для погашения долгов и завершения дел. Удачными периодами для крупных покупок будут 5, 7, 9, 11, 22, 25 марта. В эти дни можно покупать бытовую технику, недвижимость, автомобиль и другие дорогостоящие вещи. Для финансовых операций подойдет 5, 7, 9, 11, 17, 19, 22, 25 марта. В эти периоды рекомендуется подписывать контракты, инвестировать деньги, открывать бизнес: энергия Луны способствует удачному исходу дел. Неблагоприятные дни для финансовых операций — 14, 15, 20, 26, 28, 29 марта. В эти даты повышен риск ошибок, финансовых потерь и мошенничества. Особую осторожность следует проявить в новолуние 29 марта, когда энергетика ослаблена, а также в полнолуние 14 марта, когда эмоции могут затмить разум, и принятые решения с большой долей вероятности окажутся поспешными.

чемоданы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Лунные фазы также позволяют спланировать удачные периоды для поездок. Благоприятными днями для путешествий и командировок в марте 2025 года станут 3-е, 6-е, 10-е, 12-е, 16-е, 18-е, 23-е и 27-е числа. В эти дни поездки пройдут спокойно, без задержек и неприятных неожиданностей. Особенно удачны командировки и деловые поездки на растущей Луне (с 1 по 13 марта) — в этот период они с большой долей вероятности могут завершиться успешно и принести новые перспективы. Неудачные дни для поездок: 14, 15, 21, 25, 28, 29 марта. В эти даты возможны сложности в пути и конфликты. Новолуние 29 марта несет повышенный уровень стресса, а полнолуние 14 марта может привести к напряженным ситуациям и неудачным встречам. В эти фазы повышается вероятность задержки рейсов, образования дорожных заторов и других неприятных ситуаций.

Когда сажать помидоры на рассаду по лунному календарю

Лунный календарь помогает выбрать правильное время для домашних дел. Убывающая Луна (с 15 по 28 марта) считается лучшим периодом для генеральной уборки, избавления от ненужных вещей и очистки пространства, а растущая Луна (с 1 по 13 марта) подходит для обновления интерьера, покупок для дома и посадки растений. Благоприятными днями для генеральной уборки и избавления от старых вещей станут 2, 4, 9, 13, 17, 20, 24 марта. Особенно эффективна уборка на убывающей Луне, так как в это время спутник Земли способствует очищению пространства и энергетики дома.

Уборка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Лучшими днями для влажной уборки и мытья окон в марте станут 5-е, 11-е, 18-е и 26-е числа. Эти даты подходят для избавления от пыли, грязи, обновления пространства. Хорошие дни для ремонта и обновления интерьера — 7, 10, 19, 23 марта. В это время можно переклеивать обои, менять мебель и шторы. Благоприятное время для стирки, чистки ковров и уборки в шкафах наступит 6, 9, 15, 22 марта. Вещи будут хорошо отстирываться, а пространство станет более организованным. Лучше не планировать уборку 14, 15, 21, 25, 28, 29 марта. В эти дни любые хозяйственные дела будут даваться тяжело, а результат окажется недолговечным.

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