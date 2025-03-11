В отношении жительницы Ялты возбуждено дело о призывах к экстремизму
В отношении 38-летней жительницы Ялты возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Об этом 11 марта сообщили в Управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что женщина, скрывшись под псевдонимом, опубликовала в Telegram сообщение, в котором содержались призывы к экстремизму. После экспертизы заключили, что ее записи содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении русских.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет»)», — уточнили в ведомстве.
Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В УФСБ уточнили, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю 6 марта задержали россиянина по подозрению в публичных призывах к убийству сотрудников правоохранительных органов. Установлено, что посты с призывом к экстремистским действиям он публиковал под псевдонимом Udav Trancheyny. Возбуждено уголовное дело по той же статье.