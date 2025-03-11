Песков указал на готовность РФ сотрудничать с другими странами по Сирии
Россия хотела бы видеть Сирию процветающей страной и готова совместно работать с другими государствами над стабилизацией обстановки в республике. Об этом 11 марта заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Готовы и ведем контакты с другими странами по сирийской проблематике», — сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли РФ к совместным действиям по установлению порядка в Сирии с другими странами.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва хочет стабильности на весьма взрывоопасном Ближнем Востоке. Дестабилизация или дезинтеграция одной из его стран имела бы пагубные последствия для всего региона. Поэтому РФ хотела бы видеть Сирию единой, дружественной, предсказуемой, развивающейся и процветающей.
Накануне, 10 марта, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что Россия и США взаимодействуют по сирийскому вопросу. В тот день в Совете Безопасности (СБ) ООН состоялись консультации по Сирии, запрошенные Москвой и Вашингтоном.
Песков в тот день заявил, что РФ глубоко озабочена насилием во время столкновений на западе Сирии. Официальный представитель Кремля указал, что его нужно как можно быстрее остановить.
Сирийская обсерватория по правам человека сообщила 8 марта, что при боестолкновениях в Баниасе, Латакии и Джебле погибли 134 мирных жителя, в том числе как минимум 13 женщин и пять детей.