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В январе выросло производство молочной продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В январе производство питьевого молока составило 527 тыс. т, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили 11 марта в пресс-службе Минсельхоза.

Положительная динамика наблюдается и в других категориях молочной продукции. Производство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,9% (до 229 тыс. т), сыров — на 0,9% (68,1 тыс. т), йогуртов — на 8,6% (67 тыс. т), творога — на 3,9% (40 тыс. т), сливок — на 3,3% (29 тыс. т), а мороженого — на 8,7% (28 тыс. т).

Рост производства стал возможен благодаря увеличению сырьевой базы. В 2024 году во всех категориях хозяйств было произведено 34,07 млн т сырого молока, что на 0,8% превышает показатели предыдущего года. В январе прирост товарного молока составил 4%, что позволило предприятиям наращивать выпуск готовой продукции.

На фоне изменения структуры внутреннего спроса происходит корректировка объемов выпуска по категориям. В частности, растет спрос на цельномолочную продукцию — питьевое молоко, йогурты, сметану и творог, что стимулирует предприятия увеличивать их производство. В то же время стабилизация спроса на сыры и сливочное масло обусловливает более умеренную динамику в этих сегментах. Мягкие погодные условия также поддерживают повышенный спрос на мороженое, отметил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Молочная отрасль остается одной из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе России. В 2023 году объем господдержки составил порядка 62 млрд рублей, а в 2024 году он увеличился до почти 81 млрд рублей. Предприятия получают прямые субсидии на возмещение затрат, связанных с производством животноводческой продукции, гранты для малых форм хозяйствования, компенсации за строительство и модернизацию молочных ферм, а также льготные кредиты и лизинг.

Эти меры способствуют устойчивому развитию отрасли и позволяют производителям оперативно реагировать на изменения потребительского спроса, обеспечивая россиян качественной молочной продукцией.

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17 декабря прошлого года пресс-служба Минсельхоза сообщила, что с 1 апреля 2025 года вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт». ГОСТ, впервые детально описывающий лучшие практики по оформлению винных карт на предприятиях питания, был утвержден приказом Росстандарта 11 ноября. В его разработке непосредственное участие приняли представители Федерации рестораторов и отельеров России, Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), а также другие специалисты.

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