В Калужской области при атаке БПЛА загорелось строение
В Калужской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелось строение, также повреждены окна в жилом доме. Об этом 11 марта сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.
«В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме», — указано в сообщении.
Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На местах происшествий работают оперативные группы. Он также уточнил, что администрациям поручено организовать работу по восстановлению поврежденных зданий.
В этот же день губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об успешном подавлении БПЛА над городом. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Жилые здания и объекты социальной инфраструктуры также не повреждены.