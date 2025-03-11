Губернатор Малков сообщил о ликвидации БПЛА над территорией Рязани
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно подавили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией Рязани. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Павел Малков.
«ПВО Минобороны отработали налет беспилотников над территорией Рязани», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Малков уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Жилые здания и объекты социальной инфраструктуры также не повреждены.
Накануне, 10 марта, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотника в регионе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.