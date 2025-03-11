В Москве повреждена кровля дома в результате падения обломков сбитого БПЛА
В результате падения обломков сбитого беспилотника была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Об этом 11 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.
Ранее в этот день Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали 25 летевших на столицу дронов. Он уточнял, что в общей сложности по региону за ночь было сбито уже 58 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.