Мойте ручки: названы самые грязные бытовые предметы
Пандемия научила россиян строго выполнять требования личной гигиены. Но чем дальше отодвигается в памяти жизнь в условиях самоизоляции, тем беспечнее становятся люди в этих вопросах. «Известия» вместе с экспертами напоминают, какие предметы считаются основными рассадниками заразы, насколько часто надо мыть руки и стоит ли класть мобильный телефон на поднос с едой.
Самые грязные вещи
Многие на первый взгляд привычные вещи могут представлять риск для здоровья, если не соблюдать правила гигиены. В этот список входят гаджеты, выключатели, дверные ручки, купюры и карточки, напоминает терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
— Смартфоны, планшеты и другие устройства превращаются в источник инфекций, особенно если их берут с собой в туалет или кладут на загрязненные поверхности. Домашние выключатели также могут хранить на себе огромное количество микроорганизмов, ведь далеко не всегда их моют во время уборки, — комментирует специалист.
На дверных ручках, как и на деньгах, гарантированно остаются микроорганизмы. Такую же опасность представляют пульты от телевизоров и других устройств, кухонные тряпки и губки, перчатки и лейки для душа, подчеркивает эксперт.
Терапевт НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Алина Кириченко дополняет, что к числу самых загрязненных предметов относятся поручни в общественном транспорте, терминалы оплаты, кнопки лифтов и унитазов.
— На всех потенциально опасных поверхностях могут скапливаться вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), аденовирусы, ротавирусы, норовирусы (возбудители желудочно-кишечных инфекций), бактерии, вызывающие пневмонию, стафилококковые и стрептококковые инфекции, — разъясняет врач.
Человек заражается, когда после контакта с загрязненным предметом касается глаз, носа или рта. У людей с ослабленным иммунитетом эти инфекции способны протекать тяжелее и привести к осложнениям, подчеркивает Алина Кириченко. Выражение «впитывает как губка» применимо не только к подводной фауне, но и в быту — грязь остается на кухонных губках.
Чтобы защитить себя от потенциального вреда, терапевты советуют не класть грязные предметы на кухонный стол или поверхности, где готовится еда. По возможности следует сразу после контакта дезинфицировать вещи и руки, и делать это регулярно. Если надо очистить гаджет, то не стоит забывать и о гигиене чехла.
Особый риск распространения инфекций — передача игрушки от одного ребенка к другому, считает Алина Кириченко. Помимо различных вирусов и инфекций (в том числе кишечных) малыши могут заразиться паразитами.
— Регулярная дезинфекция игрушек с помощью специальных антисептических салфеток или растворов — необходимая мера предосторожности, — говорит эксперт. В первую очередь это касается того, что ребенок берет в рот.
Когда заходит речь о самых грязных вещах в гардеробе, врачи напоминают: следует ежедневно менять нижнее белье и то, что контактирует непосредственно с телом (носки, футболки, майки и т.д.).
Терапевт также обращает внимание, что крайне негигиенично размещать вешалки для верхней одежды в непосредственной близости от мест приема пищи, что нередко встречается в кафе и ресторанах.
— Верхняя одежда часто контактирует с различными поверхностями, в том числе загрязненными, и может переносить патогенную микрофлору. Идеальный вариант — отдельная зона для верхней одежды, удаленная от обеденной, — подчеркивает эксперт.
Чем можно заразиться в спортзале
Топ-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Конев советует соблюдать правила, которые помогут защитить и себя, и других посетителей тренажерного зала. Множество людей использует общее спортивное оборудование, а контакт с поверхностями, особенно в условиях повышенного потоотделения, создает благоприятную среду для распространения бактерий и вирусов.
— Дезинфекция тренажеров — основа безопасности. До и после использования оборудования можно обработать их антисептическими салфетками, доступными практически во всех фитнес-клубах, — комментирует собеседник издания.
Важно надевать только личную спортивную одежду, обувь и аксессуары (перчатки, пояса), подчеркивает эксперт. Это вопрос не столько комфорта, сколько гигиены.
— Такое решение позволяет избежать контакта с кожей других людей, снижает риск заражения грибковыми и другими кожными заболеваниями. Кроме того, наличие собственной подходящей по размеру экипировки повышает эффективность тренировок и предотвращает возникновение травм, — предостерегает Роман Конев.
По его словам, особого внимания к гигиене требует посещение душевых и спа-зон. Сланцы и личное полотенце — это минимальный набор, помогающий защититься от распространения грибковых и других заболеваний, передающихся через влажные поверхности.
Как долго живут вирусы
Время жизни вирусов и бактерий на поверхностях варьируется в зависимости от типа микроорганизма, температуры, влажности и других факторов, отмечает Алина Кириченко. Например, вирусы гриппа могут оставаться на предметах от нескольких часов до нескольких суток.
Бактерия стафилококка может жить несколько недель.
Как мыть руки
По мнению Ольги Чистик, в среднем надо мыть руки от шести до 10 раз в день. Превышение этого показателя может привести к сухости кожи и экземам. Обязательно следует мыть руки после туалета (и дома, и в общественных местах), а также перед едой и после контакта с животными — не только уличными, но и домашними. Делать это следует и после уборки, даже если она проводилась в перчатках.
Перед тем как мыть руки, терапевт советует снять все украшения: кольца, браслеты, часы.
— Это предотвратит появление различных микроорганизмов под украшениями. В среднем мыть руки надо порядка 20 секунд, уделяя внимание ладоням, тыльной стороне рук, пальцам и пространству между ними, а также участкам вокруг ногтей, — поясняет специалист.
Вытирать руки лучше бумажными полотенцами — они гораздо гигиеничнее, чем тканевые. Общие полотенца следует стирать чаще.
Альтернативой мытью рук могут стать спиртовые салфетки или антисептики.
— Однако эта мера не всегда эффективна, она скорее является дополнительным способом поддержать гигиену. Всё равно лучше постараться помыть руки с мылом, — резюмирует Ольга Чистик.
Многие женщины после туалета не моют руки, полагая, что вода вредит гладкости кожи. Этот подход совершенно неправильный, считает терапевт Алина Кириченко.
— Загрязнение рук после туалета — одна из основных причин распространения кишечных инфекций. Гигиена должна быть приоритетом, а регулярное мытье рук с мылом — основа профилактики многих заболеваний. Существуют специальные увлажняющие средства для рук, которые помогают не пересушивать кожу, — заключает эксперт.