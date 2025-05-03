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Мойте ручки: названы самые грязные бытовые предметы

Эксперты рассказали, чем можно заразиться через мобильный телефон и спортивные тренажеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пандемия научила россиян строго выполнять требования личной гигиены. Но чем дальше отодвигается в памяти жизнь в условиях самоизоляции, тем беспечнее становятся люди в этих вопросах. «Известия» вместе с экспертами напоминают, какие предметы считаются основными рассадниками заразы, насколько часто надо мыть руки и стоит ли класть мобильный телефон на поднос с едой.

Самые грязные вещи

Многие на первый взгляд привычные вещи могут представлять риск для здоровья, если не соблюдать правила гигиены. В этот список входят гаджеты, выключатели, дверные ручки, купюры и карточки, напоминает терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Смартфоны, планшеты и другие устройства превращаются в источник инфекций, особенно если их берут с собой в туалет или кладут на загрязненные поверхности. Домашние выключатели также могут хранить на себе огромное количество микроорганизмов, ведь далеко не всегда их моют во время уборки, — комментирует специалист.

Домашние выключатели
Фото: Getty Images/Constantinis

На дверных ручках, как и на деньгах, гарантированно остаются микроорганизмы. Такую же опасность представляют пульты от телевизоров и других устройств, кухонные тряпки и губки, перчатки и лейки для душа, подчеркивает эксперт.

Терапевт НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Алина Кириченко дополняет, что к числу самых загрязненных предметов относятся поручни в общественном транспорте, терминалы оплаты, кнопки лифтов и унитазов.

На всех потенциально опасных поверхностях могут скапливаться вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), аденовирусы, ротавирусы, норовирусы (возбудители желудочно-кишечных инфекций), бактерии, вызывающие пневмонию, стафилококковые и стрептококковые инфекции, — разъясняет врач.

Человек заражается, когда после контакта с загрязненным предметом касается глаз, носа или рта. У людей с ослабленным иммунитетом эти инфекции способны протекать тяжелее и привести к осложнениям, подчеркивает Алина Кириченко. Выражение «впитывает как губка» применимо не только к подводной фауне, но и в быту — грязь остается на кухонных губках.

мыть посуду
Фото: Global Look Press/Annette Riedl

Чтобы защитить себя от потенциального вреда, терапевты советуют не класть грязные предметы на кухонный стол или поверхности, где готовится еда. По возможности следует сразу после контакта дезинфицировать вещи и руки, и делать это регулярно. Если надо очистить гаджет, то не стоит забывать и о гигиене чехла.

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Особый риск распространения инфекций — передача игрушки от одного ребенка к другому, считает Алина Кириченко. Помимо различных вирусов и инфекций (в том числе кишечных) малыши могут заразиться паразитами.

Регулярная дезинфекция игрушек с помощью специальных антисептических салфеток или растворов — необходимая мера предосторожности, — говорит эксперт. В первую очередь это касается того, что ребенок берет в рот.

Когда заходит речь о самых грязных вещах в гардеробе, врачи напоминают: следует ежедневно менять нижнее белье и то, что контактирует непосредственно с телом (носки, футболки, майки и т.д.).

белье
Фото: Getty Images

Терапевт также обращает внимание, что крайне негигиенично размещать вешалки для верхней одежды в непосредственной близости от мест приема пищи, что нередко встречается в кафе и ресторанах.

Верхняя одежда часто контактирует с различными поверхностями, в том числе загрязненными, и может переносить патогенную микрофлору. Идеальный вариант отдельная зона для верхней одежды, удаленная от обеденной, — подчеркивает эксперт.

Чем можно заразиться в спортзале

Топ-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Конев советует соблюдать правила, которые помогут защитить и себя, и других посетителей тренажерного зала. Множество людей использует общее спортивное оборудование, а контакт с поверхностями, особенно в условиях повышенного потоотделения, создает благоприятную среду для распространения бактерий и вирусов.

Дезинфекция тренажеров — основа безопасности. До и после использования оборудования можно обработать их антисептическими салфетками, доступными практически во всех фитнес-клубах, — комментирует собеседник издания.

тренажерный зал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Важно надевать только личную спортивную одежду, обувь и аксессуары (перчатки, пояса), подчеркивает эксперт. Это вопрос не столько комфорта, сколько гигиены.

— Такое решение позволяет избежать контакта с кожей других людей, снижает риск заражения грибковыми и другими кожными заболеваниями. Кроме того, наличие собственной подходящей по размеру экипировки повышает эффективность тренировок и предотвращает возникновение травм, — предостерегает Роман Конев.

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По его словам, особого внимания к гигиене требует посещение душевых и спа-зон. Сланцы и личное полотенце — это минимальный набор, помогающий защититься от распространения грибковых и других заболеваний, передающихся через влажные поверхности.

Как долго живут вирусы

Время жизни вирусов и бактерий на поверхностях варьируется в зависимости от типа микроорганизма, температуры, влажности и других факторов, отмечает Алина Кириченко. Например, вирусы гриппа могут оставаться на предметах от нескольких часов до нескольких суток.

вирусы
Фото: Global Look Press/Reinhard Rohner

Бактерия стафилококка может жить несколько недель.

Как мыть руки

По мнению Ольги Чистик, в среднем надо мыть руки от шести до 10 раз в день. Превышение этого показателя может привести к сухости кожи и экземам. Обязательно следует мыть руки после туалета (и дома, и в общественных местах), а также перед едой и после контакта с животными — не только уличными, но и домашними. Делать это следует и после уборки, даже если она проводилась в перчатках.

Перед тем как мыть руки, терапевт советует снять все украшения: кольца, браслеты, часы.

— Это предотвратит появление различных микроорганизмов под украшениями. В среднем мыть руки надо порядка 20 секунд, уделяя внимание ладоням, тыльной стороне рук, пальцам и пространству между ними, а также участкам вокруг ногтей, — поясняет специалист.

Вытирать руки лучше бумажными полотенцами — они гораздо гигиеничнее, чем тканевые. Общие полотенца следует стирать чаще.

мыть руки
Фото: Getty Images/tianyu wu

Альтернативой мытью рук могут стать спиртовые салфетки или антисептики.

— Однако эта мера не всегда эффективна, она скорее является дополнительным способом поддержать гигиену. Всё равно лучше постараться помыть руки с мылом, — резюмирует Ольга Чистик.

Многие женщины после туалета не моют руки, полагая, что вода вредит гладкости кожи. Этот подход совершенно неправильный, считает терапевт Алина Кириченко.

Загрязнение рук после туалета — одна из основных причин распространения кишечных инфекций. Гигиена должна быть приоритетом, а регулярное мытье рук с мылом — основа профилактики многих заболеваний. Существуют специальные увлажняющие средства для рук, которые помогают не пересушивать кожу, — заключает эксперт.

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