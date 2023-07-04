Мухи отельно: чего постояльцы боятся в гостиницах

В летнюю пору оживляются сайты обсуждения отелей и туристических баз, где находят временный приют любители новых впечатлений. Главные страшилки российских туристов сводятся к страху подцепить заразу в ванной или туалете. Не доверяют многие также чистоте посуды и постельного белья. Можно ли не придавать значения этим страхам и какие опасности реально подстерегают путешественников в гостиницах и апартаментах — в материале «Известий».

Неизвестная звезда

Пользователи интернета регулярно делятся опасениями по поводу чистоты отелей, в которых им предстоит жить. В частности, туристы переживают из-за того, что при стирке в одном барабане с наволочками и простынями могут крутиться коврики для ванной комнаты. Наиболее недоверчивые путешественники пугают соотечественников рассказами о том, что полотенца для лица используются не по назначению, особенно если в номере было романтическое свидание. Самый ужасный пример «из интернета» — якобы некоторые туристки в чайниках кипятят нижнее белье.

«Я всегда вожу с собой в отели полотенца для лица, а в душ иду только в резиновых тапках. Когда недавно пришлось арендовать квартиру в Туле на выходные, то прихватила не только полотенца, но и наволочки себе и дочери. Мои знакомые путешествуют с электрочайником, главным образом из-за того, что опасаются накипи. Я ограничиваюсь тем, что беру с собой лимонную кислоту. Если прокипятить с ней воду один раз, то и емкость дезинфицируется, и накипь очищается», — делится москвичка Ольга Удальцова.

Не все россияне столь придирчивы. По словам любительницы путешествий Натальи Минаевой, она не задумывается о том, кто сидел до нее на диване или в кресле, всегда вытирается гостиничными полотенцами и без страха пользуется санузлом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

« Мы же в общественном транспорте не беспокоимся о том, кто здесь сидел до нас. Да, мне известно о туристах, которые возят с собой комплекты постельного белья. Но для чего существует отпуск, как не для отдыха? Заправлять постель, без конца мыть чашки и бегать по углам с тряпкой и так приходится дома. Хочется, чтобы хоть иногда всё это делали за тебя» , — рассуждает Наталья.

Бывалые путешественники считают, что определить, насколько опрятно в гостинице, можно и на глазок. Между тем график уборки номеров и смены спальных комплектов и полотенец оговорен в приказе Минкультуры России «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями». Так, ежедневную уборку номеров следует проводить в любой гостинице независимо от звездности. В приютах экономкласса белье меняют один раз в пять дней, в двухзвездочных и трехзвездочных — раз в три дня. Четыре звезды требуют обновления спальных комплектов строго через день, а пятизвездочные гостиницы — ежедневно. Постояльцы отелей с классификацией до двух звезд включительно должны получать свежие полотенца раз в три дня. А те, кому посчастливилось выбрать от трех до пяти звезд, — ежедневно. Однако по желанию гостя в случае непредвиденной ситуации менять белье следует сразу. Иногда такое решение принимает горничная, если видит, что без этого не обойтись.

Найти безопасный хостел

Интернет-пользователи отмечают, что чаще всего беспокоятся о чистоте перед приездом в небольшие гостиницы и хостелы, а также жилища, которые сдаются посуточно. Президент Гильдии владельцев посуточной аренды жилья, малых отелей и хостелов России Яна Бабина советует при заселении в такие объекты ориентироваться на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). В этом документе четко прописаны правила предоставления услуг в подобных случаях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Практически все объекты гостеприимства зарегистрированы на российских площадках бронирования: «Авито», «Островок», «Яндекс», «Суточно», «Броневик», «Циан», «Твил», «Отелло», где ключевую роль играют отзывы, формирующие рейтинг средства размещения. Поэтому владельцы стараются предоставлять тот уют и комфорт, который определен действующим законодательством РФ в зависимости от ОКВЭДа, — говорит Яна Бабина.

По словам эксперта, законодательство не диктует владельцам, например, требования по плотности ткани постельного белья или его расцветки. Но в документе четко прописано, что эти предметы должны должны быть чистыми перед заездом гостей и предоставляться каждому из них.

Хозяева отелей, хостелов и посуточных квартир обычно пользуются своей прачечной или прибегают к услугам партнеров, которые специализируются на стирке. Яна Бабина подчеркивает, что в отношении этого вида предпринимательской деятельности тоже определены строгие стандарты.

— Качество, нормы и требования стирки постельного белья и полотенец в прачечных установлены рядом ГОСТов и СанПиН. Перед стиркой белье сортируют по типу ткани, цвету, степени загрязнения, ассортименту и виду необходимой обработки. Даже здесь применяется законодательная база , — продолжает Яна Бабина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При любой стирке специалисты используют профессиональные стиральные средства, однако и они не всегда способны вывести пятна. По мнению эксперта, это случается редко, но может вызвать негативную реакцию путешественников. Причем в законодательстве нет ни слова о пятнах, не сказано там и о том, что делать с полотенцами, если постоялец ими не воспользовался. Но помимо общепринятых, установленных федеральным законодательством, правил в отелях и хостелах действуют внутренние стандарты, которые разрабатывает руководство конкретных объектов. Эксперт обращает внимание на то, что у гостей всегда есть возможность обратиться к администратору или оператору службы заботы с просьбой заменить белье, если, конечно, это не каприз, а имеются весомые сомнения в чистоте комплекта.

— Заинтересованные в росте своей репутации предприниматели следят не только за тем, чтобы белье было чистым для каждого постояльца, но и контролируют наличие пятен, которые, возможно, не вывелись после стирки. Такая забота об уровне комфорта гостей (помимо выполнения основных требований) называется гостеприимством. Это делается для того, чтобы люди приезжали снова и снова и давали положительные рекомендации, — говорит Яна Бабина.

Во внутренних регламентах и стандартах обслуживания прописано, как именно владельцы отелей, хостелов и частных квартир заботятся о чистоте. Например, может быть указано, что посуду моет посудомоечная машина. Частота смены и стирки покрывал тоже определяется внутренними правилами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Поскольку все эти действия направлены на повышение репутации бизнеса, вряд ли кто-то из добросовестных владельцев средств размещения будет оставлять некачественно помытую посуду или грязное покрывало. А на недобросовестных можно пожаловаться в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Однако при этом претензии клиентов должны быть обоснованы. Следует знать, что права бизнесменов, в свою очередь, оберегает Уполномоченный по защите прав предпринимателей , — предостерегает Яна Бабина.

Грибная пора

Дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан сетует на то, что вопросы гигиены действительно остро встают для некоторых путешественников. Чтобы не испортить отдых постоянным беспокойством, можно при желании обезопасить себя.

— Особо педантичные туристы могут самостоятельно выяснить, есть ли следы биологических жидкостей на постельных или банных принадлежностях, достаточно ли обеззаражен ободок унитаза или поверхность ванной чаши. Это делается с помощью ультрафиолетового портативного сканера , — подсказывает эксперт.

Недобросовестные работники встречаются везде. Поэтому нельзя исключать, что в отелях горничная на свое усмотрение отменит уборку. Таким образом и возникают опасения, что чистота тех же полотенец или столовых приборов может быть обманчива — сложно определить, насколько всё соответствует нормам, ориентируясь только на внешний вид помещения.

— Поэтому во избежание не совсем приятных моментов лучше использовать одноразовую посуду или самостоятельно помыть столовые приборы и обдать их кипятком для дезинфекции. При высокой температуре и кипячении большинство патогенных микроорганизмов погибает, — продолжает Наталия Жовтан.

Фото: Global Look Press/Jiri Hubatka

Многие бактериальные, грибковые и вирусные заболевания передаются контактным путем. В этом случае человек наиболее уязвим. Так, по словам эксперта, влажное полотенце достаточно долго сохраняет бактериальную флору, может служить переносчиком инфекций передаваемых половым путем, грибковых заболеваний.

— Заразность на влажном участке может сохраняться до недели. На сухом — до двух дней «живет» грибковая инфекция, которая содержится в чешуйках кожи или на волосах. Половые инфекции нестойкие и на открытом воздухе и солнце быстро погибают. Самые выносливые — это грибки и вирусы , — подчеркивает дерматовенеролог.

По мнению врача, не страшно, если в одной стирке побывали все полотенца, бывшие в употреблении, — для лица, тела и для ног. При воздействии высокой температуры и химических веществ основные виды бактерий разрушаются. Однако речь не идет о ковриках из ванной комнаты и декоративных одеялах и покрывалах — тут требуется специальная обработка. Если нет уверенности в чистоте постельных или банных принадлежностей в арендованном жилище или гостинице, то такими предметами лучше не пользоваться, а попросить новый комплект, считает Наталия Жовтан. Имеет смысл брать с собой дорожный вариант — две простыни, наволочку и среднего размера полотенце на все случаи жизни. Это прекрасный выход из ситуации, особенно для тех, кто путешествует на автомобиле. Если же всё имущество туриста помещается в одном рюкзаке или компактом багаже, то остается только полагаться на добросовестность персонала и отзывы гостей.

Почему опасно ходить босиком

Чтобы отпуск не превратился в походы по врачам и аптекам, Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu советует путешественникам соблюдать несложные правила личной гигиены в поездах дальнего следования и в отелях. В первую очередь, регулярно, особенно перед употреблением пищи, необходимо мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующими салфетками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Выдаваемое в вагоне постельное белье должно быть запаяно в защитную пленку, что подтверждает проведение специальной обработки. Дверные ручки и поручни протрите дезинфицирующими салфетками или обработайте аэрозольным антисептиком. Это предотвратит заражение такими болезнями, как педикулез (вшивость), чесотка и грибковые инфекции кожи, а также коронавирусной инфекцией, — говорит Рябков.

Для профилактики заражения кишечными инфекциями, гепатитом А и туберкулезом терапевт советует в поезде пользоваться только своей посудой для приема пищи и лучше всего одноразовой. Для рук и лица путешественникам лучше использовать одноразовые бумажные полотенца. При чистке зубов рекомендуется использовать только питьевую бутилированную воду — не следует полоскать рот водой из умывальника.

— В гостинице, особенно в ванной комнате, в бассейне, аквапарке, чтобы не заразиться вирусными бородавками и контагиозным моллюском, не рекомендуется ходить по полу босиком — обязательно надевайте резиновые тапочки. В хороших отелях текущая уборка с дезинфекцией должна проводиться не реже раза в сутки, а в санузлах общего пользования — каждые три-четыре часа , — информирует Андрей Рябков.

По словам эксперта, для дезинфицирующей обработки туалетов и душевых комнат обычно применяются составы с широким спектром антимикробного действия. Но если турист не уверен в качестве уборки, то может самостоятельно обработать поверхности любым дезинфицирующим средством на основе активного хлора.