Рютте призвал Евросоюз нарастить производство вооружений

Европейскому союзу (ЕС) необходимо заняться наращиванием производства вооружений, чтобы обеспечить Европе безопасность. Об этом 8 марта сообщил генеральный секретарь НАТО Мрак Рютте.

«Нам придется тратить больше, чтобы обезопасить себя. <…> Но нам также необходимо быстро нарастить наше оборонное производство по обе стороны Атлантики. <...> Слишком долго мы производили слишком мало», — сказал он в интервью газете Die Welt.

Он добавил, что Европа нуждается в боеприпасах, кораблях, танках, самолетах, а также в космических и беспилотных системах.

Агентство Reuters отметило, что Рютте встречался с руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на растущий спрос в Европе.

По данным СМИ, в ФРГ руководители обсуждают изменения правил заимствований для финансирования обороны, а также создание инфраструктурного фонда на $500 млрд. Лидеры стран — участниц Евросоюза также поддержали совместные оборонные кредиты и смягчение бюджетных ограничений для расходов в данную сферу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила 6 марта, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму €800 млрд. На выступлении перед журналистами в Брюсселе 4 марта она поделилась, что план перевооружения посвящен тому, как использовать все имеющиеся в распоряжении ЕС финансовые рычаги для помощи членам объединения быстро и значительно увеличить расходы на оборону в срочном порядке.