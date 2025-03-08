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В Армении произошло землетрясение магнитудой 6–7

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
dzen
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Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6–7 на севере Армении, в 6 км от города Спитак Лорийской области. Об этом 8 марта сообщила спасательная служба МВД страны.

Уточняется, что подземная сейсмическая активность была зафиксирована в 09:26 (08:26 мск).

«Сила подземного толчка в эпицентральной зоне составила 6–7 баллов», — указано на сайте ведомства.

Согласно данным МВД страны, землетрясение ощущалось в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях силой 4–6 баллов, Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях — 2–4 балла. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 7 марта. Эпицентр находился на расстоянии примерно 366 км от государственной границы Казахстана.

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