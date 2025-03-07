Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Китае у границы с Казахстаном
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 7 марта сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземная сейсмическая активность была зафиксирована в 21:42 по Москве. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии примерно 366 км от государственной границы Казахстана.
Сообщается, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также граничащих с ним регионах других стран регулярно происходят землетрясения.
28 февраля землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировали на Сахалине. Отмечается, что толчки ощутили жители сел Адо-Тымово и Чир-Унвд. По предварительным данным, жертвы и разрушения отсутствуют. Ситуацию контролируют сотрудники регионального МЧС.