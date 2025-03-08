Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта.

«Дорогие женщины, сердечно поздравляю с Международным женским днем 8 Марта. Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины», — сказал он.

По словам Мурашко, женщины вдохновляют мужчин на подвиги, а также на выполнение ответственной миссии по защите Отечества и семьи. Думая о любимых, матерях, сестрах, дочерях и женах, российские военнослужащие выполняют свой долг в зоне специальной военной операции (СВО), добавил министр здравоохранения.

Он рассказал, что на сегодняшний день 70% врачей и 95% среднего медицинского персонала являются женщинами. Представительницы прекрасного пола также в каждом третьем случае занимают должность руководителя регионального министерства или департамента здравоохранения, уточнил министр здравоохранения.

Особую признательность он выразил женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии, за то, что они самоотверженно трудятся на благо Отчизны.

Ранее, 6 марта, ведущие телеканала «78» поздравили прекрасных жительниц Петербурга. Так под предлогом уличного опроса съемочная бригада и корреспондент останавливали женщин и просили поделиться своими планами на 8 Марта. Пока девушки рассказывали на камеру о своих предпочтениях, к ним незаметно подкрадывались и в самый неожиданный момент вручали подарок: тюльпаны и эксклюзивные открытки.