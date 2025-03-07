Батыргазиев одержал 12-ю победу подряд и защитил титул временного чемпиона WBA

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев одержал 12-ю победу подряд и защитил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе (до 59 кг). Поединок Батыргазиева с аргентинцем Нери Ромеро состоялся в Москве в пятницу, 7 марта.

Победа 26-летнего российского чемпиона была признана единогласным решением рефери.

При этом Ромеро, проиграв россиянину, прервал свою череду из 18 побед в профессиональном боксе.

Батыргазиев завоевал временный пояс WBA летом 2024 года, когда в Серпухове техническим нокаутом в девятом раунде победил ирландца Джоно Кэрролла, а поясом IBA он владеет с декабря 2023 года после победы над трехкратным чемпионом мира кубинцем Ласаро Альваресом.

Ранее, 28 февраля, российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин после победы над бойцом из Ганы, обладателем титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте рассказал «Известиям» о том, что ему удалось успешно выполнить 60–70% того, что он хотел. Он уточнил, что бой изначально не был направлен на нокаут соперника, поскольку в нем отрабатывались новые комбинации.