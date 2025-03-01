Чемпионское призвание: как Кузьмин победил одного из сильнейших боксеров Африки

Российский боксер Сергей Кузьмин победил представителя Ганы Эбенезера Тетте в главном бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» , который состоялся в Йошкар-Оле вечером 28 февраля. Поединок проходил в тяжелом весе. После шести раундов судьи отдали победу россиянину единогласным решением. Кузьмин вышел на этот бой на коротком уведомлении, заменив травмированного Алексея Папина. Главной же сенсацией турнира стал успех россиянина Игоря Свиридченкова, взявшего верх над двукратным олимпийским чемпионом Рониэлем Иглесиасом с Кубы.

Кузьмин готовится к большим боям

Ганский боксер изначально должен был встретиться с Алексеем Папиным, но тяжеловес получил травму и снялся. Ему на замену на коротком уведомлении пришел 37-летний Кузьмин. Сергей — чемпион по версии WBA Intercontinental в тяжелом весе (2018, 2019), чемпион Евразии и Океании по версии WBC Eurasia Pacific (2016, 2017) в тяжелом весе. До боя в столице Марий Эл Кузьмин провел 21 бой, 19 из них выиграл (14 — нокаутом), а два проиграл.

Боксер Эбенезер Тетте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эбенезер Тетте — чемпион WBA Africa и WBA Pan Africa. За всю карьеру ганец провел 25 боев, одержав 23 победы (20 — нокаутом), а два проиграл. Самый яркий нокаут Эбенезера в карьере случился в поединке против Стефена Эбби, когда Тетте закончил бой уже в первом раунде.

Кузьмин не позволил сопернику завладеть инициативой. Он сразу же начал атаковать, но ганца было не так просто пробить. Его защита и выносливость позволили ему выстоять под натиском Кузьмина в первых двух раундах. К середине боя Сергей начал находить бреши в защите соперника, и в третьем раунде его мощный боковой отправил Тетте на настил ринга. Африканец встал и продолжил сопротивляться — Кузьмин до последнего раунда пытался закончить поединок досрочно, но соперник остался на ногах. Сергей победил единогласным решением судей по итогам шести раундов и нанес Тетте третье поражение в карьере (ранее проигрывал только чемпионам мира Даниэлю Дюбуа и Диллиану Уайту).

— Я старался отрабатывать свои комбинации, — сказал после боя Кузьмин. — У меня не было задачи сразу нокаутировать его. Я тренируюсь, нарабатываю к большим боям свои комбинации, вот и всё. Где-то на 60–70% получилось то, что хотел.

Боксер Сергей Кузьмин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россиянина также удивила стойкость Тетте после множества пропущенных ударов в голову.

— Тот факт, что он выстоял, говорит о многом, — продолжил Сергей. — Не зря Эбенезер добирался до таких соперников, как Дюбуа и Уайт.

Победа Свиридченкова над двукратным чемпионом

В первом бою главного карда зрители стали свидетелями напряженного противостояния между Сергеем Сергеевым и Хорхе Мануэлем Сото. Сергеев, известный своей агрессивной манерой ведения боя, сразу же взял инициативу в свои руки. Его мощные удары и четкая работа ног не оставляли сопернику много шансов. Однако Сото, опытный боксер с Кубы, демонстрировал выдержку и пытался контратаковать. Несмотря на его усилия, Сергеев довел поединок до победы единогласным решением судей по итогам четырех раундов.

— Я знал, что бой будет тяжелым, потому что это не какого-то пацана со двора взяли и сказали подраться, — заявил «Известиям» Сергеев. — Видно, что Хорхе крепче меня. Его весовая категория — 80 кг. Было тяжеловато. Сказать, что по плану пошло… Немного заигрывался, хотел «зарубиться», потому что втягивался в бой. Попадал, обмен был хороший. И видно было, что пара моментов, когда я где-то его «подшатнул», прямо чувствовалось. Главное, что он боксировал хорошо.

Боксеры Сергей Сергеев и Хорхе Мануэль Сото Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следующий бой между Игорем Свиридченковым и Рониэлем Иглесиасом стал настоящим испытанием на выносливость и тактику. С первых секунд стало ясно, что оба бойца настроены на победу. Свиридченков с его мощными ударами и отличной физической подготовкой пытался подавить соперника. Но Иглесиас, обладающий отличной техникой и скоростью, умело уходил от атак и отвечал точными контратаками. Бой продлился все отведенные раунды, а судьи отдали победу Свиридченкову — россиянин выиграл первый профессиональный поединок и нанес первое поражение в профи двукратному олимпийскому чемпиону.

— В первую очередь хочу поблагодарить Йошкар-Олу за теплый прием, — заявил после боя Свиридченков. — Что касается боя, то Иглесиас чуть-чуть подсел, это было видно даже со второго раунда, когда я начал просто на него впрямую идти. Ему становилось тяжело выдержать такой темп. Мне тоже было непросто, но я гнул свою линию, а он начал пятиться. Тем не менее Иглесиас такой мастер, что у него не было ошибок, просто, может, сказался возраст. Думаю, сказался и его большой простой между соревнованиями, не было соревновательного опыта. Так что он еще вполне может показать себя на профессиональном ринге.

Боксеры Игорь Свиридченков и Рониэль Иглесиас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отметим, что событие в Йошкар-Оле посетил легенда мирового бокса Рой Джонс.

— Уровень турнира очень высок, — заявил Джонс. — Речь и про организацию, и про уровень боксеров. Топовые ребята боксировали с очень серьезными оппонентами.

Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории. На Олимпийских играх – 1988 стал серебряным призером, уступив в финале южнокорейцу Пак Си Хуну.