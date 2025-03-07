В США задержан предполагаемый инструктор напавших на «Крокус» террористов

В США арестован Мохаммад Шарифулла, подозреваемый в причастности к планированию теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом 5 марта говорится в пресс-релизе американского минюста.

По данным ведомства, мужчина признался в инструктировании по использованию автоматического оружия потенциальных исполнителей теракта. Он также опознал среди задержанных в России фигурантов тех, кого обучал.

Генеральный прокурор Памела Бонди заявила, что Шарифулла организовал убийство 13 военнослужащих. Ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях против американских войск в Афганистане и нападении на военных армии США, добавила «Газета.Ru».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В СК России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.