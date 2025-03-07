Глава МИД Мьянмы рассказал о запуске прямых рейсов из Москвы в 2025 году

Авиакомпании России и Мьянмы договорились о запуске прямых рейсов из Москвы уже в 2025 году, разрешение на сообщение с российской столицей получено. Об этом заявил «Известиям» глава МИД Мьянмы Тан Свей.

«Я думаю, мы попытаемся начать в этом году. Мы хотели бы распространить это на Москву. Мы стараемся наладить контакт с ответственными лицами в сфере туризма и другого делового сотрудничества. Я думаю, что у нас может появиться возможность прямых авиарейсов в Москву. На самом деле авиакомпании уже договорились об этом. У нас также есть соглашение об авиасообщении с Москвой», — сказал «Известиям» Тан Свей.

С 2023 года действует прямое сообщение между вторым по величине городом Мьянмы Мандалаем и Новосибирском.

В начале марта премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с уже 11-м по счету визитом в РФ. Лидер Мьянмы 4 марта встретился с президентом страны Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

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Восточное крыло: прямые рейсы из Москвы в Мьянму запустят в 2025-м