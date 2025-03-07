Восточное крыло: прямые рейсы из Москвы в Мьянму запустят в 2025-м

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима, двустороннее соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев. Кроме того, прямые рейсы из Москвы в Мьянму могут запустить уже в 2025 году, сказал «Известиям» глава МИД республики Тан Свей. Авиакомпании дали согласие. На встрече Владимира Путина и премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна 4 марта стороны договорились укреплять сотрудничестве в экономике и гуманитарной сфере. О перспективах развития отношений двух стран — в материале «Известий».

Когда запустят безвизовый режим с Мьянмой

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима, двустороннее соглашение планируется заключить в течение одного-двух месяцев. Об этом «Известиям» заявил глава МИД Мьянмы Тан Свей.

— Да, на самом деле, я думаю, что мы уже договорились. Мы ожидаем российскую сторону. Они сказали, что это займет около одного-двух месяцев, — заявил глава внешнеполитического ведомства Мьянмы «Известиям».

При этом авиакомпании двух стран договорились о запуске прямых рейсов из Москвы уже в 2025-м, разрешение на сообщение с российской столицей получено, говорит дипломат. С 2023-го года действует прямое сообщение между вторым по величине городом Мьянмы Мандалаем и Новосибирском.

— Я думаю, мы попытаемся начать в этом году. Мы хотели бы распространить это на Москву. Мы стараемся наладить контакт с ответственными лицами в сфере туризма и другого делового сотрудничества. Я думаю, что у нас может появиться возможность прямых авиарейсов в Москву. На самом деле авиакомпании уже договорились об этом. У нас также есть соглашение об авиасообщении с Москвой, — сказал «Известиям» Тан Свей.

Глава МИД Мьянмы напомнил, что еще в 2023-м российские туристы получили право въезда в Мьянму без оформления виз на срок до 30 дней. Причем в случае выдачи многократной визы этот срок продлевается до 90 дней. Российские банки проделали большую работу по запуску в стране карт «Мир», с помощью которой туристы могут расплачиваться в отелях и магазинах, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме того, ведется активное обучение мьянманских гидов в России.

Туризм в Мьянму не относится к массовому, это нишевое, узкосегментное направление. Страна живет в условиях военного положения, для многих туристов это отталкивающий фактор, также там фактически отсутствует хороший пляжный отдых, сказала «Известиям» основатель и генеральный директор компании MAYEL Travel Майя Котляр.

— В случае запуска прямого авиасообщения в Мьянму спрос составит порядка 30–40 тыс. туристов в год. Туда путешествуют люди, которые любят все необычное и морально готовы к бедности и разрухе вокруг, — отметила эксперт.

Для привлечения туристов это должен быть организованный туризм в комбинации с посещением Китая, Таиланда, Лаоса, Камбоджи или Вьетнама, резюмирует она.

В каких сферах Россия и Мьянма развивают сотрудничество

Туризм — лишь одна из сфер, в которых Москва и Нейпьидо укрепляют кооперацию. Отношения двух стран основаны на мощном историческом фундаменте: СССР и на тот момент Бирма установили дипломатические отношения в 1948 году. Москва оказывала существенную техническую и материальную помощь молодой республике, которая получила независимость от Великобритании и строила социализм. В частности, советские специалисты помогали возводить важные для местной экономики объекты, также СССР поставлял в страну оборудование, машины, уголь, химикаты, нефтепродукты и другие товары. Однако затем сотрудничество между двумя странами практически сошло на нет.

С 1988 по 2011 год власть в Мьянме принадлежала военным, страна во многом была закрыта от внешнего мира. Затем были проведены политические реформы, к власти пришла партия под руководством Аун Сан Су Чжи. Однако ситуация не улучшилась — в 2016 году перешел в острую фазу конфликт с народом рохинджа, проживающим на границе с Бангладеш. С 2017-го около миллиона рохинджа, которые исповедуют ислам, бежало из Мьянмы в соседние страны.

В феврале 2021-го военные совершили переворот, генерал Мин Аун Хлайн был назначен премьер-министром. Аун Сан Су Чжи была приговорена к тюремному сроку, но ее сторонники перешли к партизанским методам борьбы. Правительство Мьянмы контролирует не все районы страны, и борьба с вооруженными сторонниками свергнутого правительства в республике продолжается. Для стабилизации обстановки сегодня в Мьянме идет подготовка к выборам, которые намечены на ноябрь 2025 года.

Приход к власти военных послужил толчком к развитию отношений с Россией. Глава нового правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн дважды в 2022-м посетил РФ и принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Мьянма прямо поддержала Россию после начала специальной военной операции на Украине и выступила против санкций. При поддержке Москвы азиатская республика получила статус партнера по диалогу ШОС в мае 2023-го и подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией в июне того же года.

В начале марта премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с уже 11-м по счету визитом в РФ. Лидер Мьянмы 4 марта встретился с руководством России, включая президента Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Кроме Москвы, Мин Аун Хлайн посетил Санкт-Петербург, также планируется визит в ракетно-космический центр в Самаре.

Всего по итогам переговоров представители России и Мьянмы подписали 10 различных документов. Стороны условились открыть в России еще два консульства — в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Кроме того, подписано соглашение о признании дипломов и ученых степеней, а также меморандум об основных принципах строительства АЭС малой мощности в Мьянме. И без атомной энергетики Россия — главный поставщик нефти в азиатскую республику, на нее приходится порядка 90% импорта черного золота. Помимо экономического взаимодействия, Москва и Нейпьидо укрепляют сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. Развитие авиасообщения и безвизовый режим сблизят народы двух стран.