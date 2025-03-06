В Красноярске суд приговорил к году колонии въехавшего в гипермаркет водителя

Суд конфисковал въехавший в гипермаркет автомобиль стоимостью 1 млн рублей и приговорил жителя Красноярска к году колонии за вождение в нетрезвом виде. Об этом 6 марта сообщила прокуратура Красноярского края.

Уточняется, что в августе 2024 года 37-летний нетрезвый владелец BMW X5 не справился с управлением и врезался в здание торгового комплекса на улице Ястынская.

При этом на момент происшествия у водителя уже имелась непогашенная судимость.

«В 2018 году после «нетрезвой» езды суд приговорил его к девяти месяцам колонии за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкое травмирование человека», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость») и приговорил к году колонии общего режима.

В ведомстве также добавили, что мужчина на протяжении двух лет не сможет управлять транспортом.

В Тюменской области 5 марта на трассе Шадринск – Ялуторовск столкнулись два автомобиля и грузовик, в результате пострадали шесть человек. Водитель Suzuki не выдержал безопасную дистанцию, автомобиль въехал в Lada.