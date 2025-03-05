Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюменской области
В Тюменской области на трассе Шадринск – Ялуторовск столкнулись два автомобиля и грузовик, в результате пострадали шесть человек. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
«Водитель Suzuki не выдержал безопасную дистанцию, автомобиль въехал в Lada. От удара Lada отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Грузовик отбросило в кювет», — указано в заявлении.
По предварительным данным, в ДТП получили ранения шесть человек, в том числе среди пострадавших есть двое несовершеннолетних — 14-летняя девочка и четырехмесячный ребенок, а также его 25-летняя мама.
«Также пострадал водитель Suzuki и двое мужчин из грузовика, водитель и пассажир», — дополнили в ведомстве.
Уточняется, что движение на дороге не ограничено.
В этот же день стало известно, что более 20 автомобилей столкнулись на автодороге М5 «Урал» в районе поселка Холодные Ключи Оренбургской области. Уточнялось, что в результате массового ДТП пострадали два человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.