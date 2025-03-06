Названы города-лидеры по количеству взятой ипотеки

Чаще всего ипотеку берут в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Эти города показали свою инвестиционную привлекательность для финансовых сделок с недвижимостью, сообщает 6 марта «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами».

«Москва ожидаемо лидирует в рейтинге городов, привлекательных для инвестиций в недвижимость, с убедительными 43%. Следом за столицей, практически наравне друг с другом, расположились Сочи (27%) и Санкт-Петербург (26%), подтверждая статус популярных и перспективных локаций», — сообщают авторы исследования.

Четвертое место в рейтинге занимает Краснодар — город набрал 17% голосов. За ним с 11% идет Казань, закрепившись таким образом в списке пяти самых привлекательных городов России для вложений в недвижимость, показывают результаты исследования.

Далее идут Калининград (10%), Нижний Новгород (8%) и Екатеринбург (6%). На девятом месте расположились три города — Ростов-на-Дону, Самара и Новосибирск. Они набрали 5%.

«Главным аргументом в пользу выбора города для покупки недвижимости стала развитая инфраструктура (48%). Высокая ликвидность, выраженная в легкости перепродажи в будущем, является вторым по важности фактором (47%). Потенциальный доход от аренды считает преимуществом 41% опрошенных», — сообщает издание.

35% респондентов отметили для себя выгодность инвестиций в недвижимость в выбранном ими для этого городе. В то же время привлекательная стоимость недвижимости стала для 24% участников исследования решающим фактором.

5 марта риелтор Елена Юргенева назвала способы сбить стоимость аренды жилья. Она отметила, что потенциальным жильцам важно произвести хорошее впечатление на арендодателя. Возможности сбить цену будут способствовать опрятный внешний вид, пунктуальность, отсутствие посторонних запахов, например алкоголя и табака. Наличие животных может затруднить торг, так как питомцы являются потенциальным риском порчи имущества, предупредила она.