Риелтор назвал способы сбить стоимость аренды жилья

Скидку в размере 5–10% от первоначальной стоимости можно выбить на аренду квартиры низкой и средней ценовой категории, а на более дорогую — до 20%. Такое мнение риелтор, руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елена Юргенева высказала в среду, 5 марта.

По словам специалиста, прежде, чем просить скидку на аренду, важно изучить рынок и понять, насколько цена на аренду квартиры в этом районе и данного формата находится в рынке.

«Если она выше рынка или в рынке, то шансов сбить цену больше по сравнению с квартирами, которые сдаются по ставкам даже чуть ниже рынка. Также важно понимать, что чем дороже арендуемое жилье, тем больше хозяин готов к торгу», — сказала эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Юргенева отметила, что потенциальным жильцам важно произвести хорошее впечатление на арендодателя. Возможности сбить цену будут способствовать опрятный внешний вид, пунктуальность, отсутствие посторонних запахов, например, алкоголя и табака. Наличие животных может затруднить торг, так как питомцы являются потенциальным риском порчи имущества, предупредила она.

«Наличие детей может играть двояко. С одной стороны, дети также могут стать источником порчи имущества. С другой — арендаторы с детьми больше нацелены на долгосрочную аренду жилья», — сказала риелтор.

Эксперт посоветовала потенциальным квартиросъемщикам изучить состояние помещения. Если оно требует ремонта, это тоже может стать предметом торга.

Она добавила, что даже хорошее состояние квартиры, но без современного ремонта может стать предметом торга. Эксперт объяснила это тем, что в стенах могут быть проложены старые провода проводки, которые не соответствуют современным нормам безопасности.

Предметом для торга могут стать отсутствие посудомойки или современной плиты, а также инфраструктура. Снизить цену на недвижимость позволят далеко расположенные остановки общественного транспорта, сетевые продуктовые магазины, парковки, детские сады и школы, добавила Юргенева.

В свою очередь, специалисты «Яндекс Аренды» дали советы, как снимать квартиру с питомцем. Прежде всего эксперты посоветовали не скрывать, что у вас есть домашнее животное, передает RT.

При аренде квартиры владельцу жилья лучше сразу рассказать о планах заселиться с животным. Рекомендуется приложить к своей анкете фотографии питомца, уточнили специалисты.

3 марта зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратилась с предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину о том, чтобы МВД и управляющие компании (УК) получали информацию о сдаче жилья в наем и нанимателях. Владельцев квартир планируют обязать делиться такими данными, сообщается на сайте aif.ru.

Директор Нижегородского центра научной экспертизы и вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Татьяна Романчева считает, что данное предложение связано с необходимостью усиления контроля над миграционными процессами и повышения антитеррористической защиты граждан, сообщает 360.ru.

21 февраля сообщалось, что больше половины опрошенных (53,8%) россиян предпочли бы вложения в жилую недвижимость. За коммерческую проголосовали 40,4% респондентов, оставшиеся 5,8% выбрали промышленную. Об этом говорилось в результатах исследования аналитиков курорта «Лучи». Наиболее привлекательной стратегией для инвестирования россияне назвали приобретение недвижимости под сдачу в аренду.