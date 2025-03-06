Трамп пригрозил убить всех членов ХАМАС при отказе немедленно освободить заложников

Президент США Дональд Трамп 5 марта пригрозил убить всех членов палестинского движения ХАМАС, если они немедленно не освободят всех заложников.

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что при отказе ХАМАС соблюдать его требования США направят Израилю всё необходимое, чтобы закончить их работу.

«Это последнее предупреждение! Что касается руководства, то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы удерживаете заложников. Если вы это делаете, то вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом вам придется жестоко поплатиться», — заключил президент США.

Ранее, 4 марта, газета Jerusalem Post сообщила, что израильская армия может вновь начать военные действия в секторе Газа через полторы недели, если ХАМАС не согласится перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня c освобождением всех заложников.

2 марта сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостановила гуманитарную помощь в Газе после отказа ХАМАС принять план США для продолжения переговоров. Отмечалось, что такое решение принято правительством при согласовании с администрацией Трампа. В ХАМАС, в свою очередь, назвали решение Израиля о прекращении ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа дешевым шантажом.