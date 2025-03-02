Режим беспилотной опасности объявили в Дагестане

Вблизи границ Дагестана были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в регионе объявлен режим беспилотной опасности. Об этом 2 марта сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов. Органы власти работают в режиме оперативного штаба», — написал он в своем Telegram-канале.

Меликов призвал граждан сохранять спокойствие и избегать открытых участков.

1 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Украинские дроны были поражены в период с 13:00 до 17:00 мск.