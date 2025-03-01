Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — указано в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что украинские дроны были поражены в период с 13:00 до 17:00 мск.

Ранее в этот день силы ПВО ликвидировали в течение ночи 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Уточнялось, что 21 дрон был сбит в небе над Тверской областью, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над Брянской областью, по три — над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два — над Смоленской и Липецкой областями и еще один — над Курской областью.