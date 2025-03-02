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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по электронной почте

IT-эксперт Кузьменко: кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Мошенники стали использовать в своих целях кнопку отписки от рассылки в электронной почте — нажатие на нее может привести на фишинговый сайт. Об этом в воскресенье, 2 марта, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Так, по его словам, чтобы перестать получать сообщения рассылки, нужно перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, однако иногда может вести на фишинговый ресурс.

«Кнопка «отписаться», являющаяся частью стандартного интерфейса почтового сервиса, как правило, безопасна. Однако если мошенники подделали письмо и встроили в него свою кнопку, то это однозначно представляет опасность для пользователя», — сообщил эксперт в интервью Lenta.Ru.

При этом, по данным специалиста, почтовые сервисы делают всё возможное, чтобы защитить пользователей, в том числе проводят сканирование вложений и фильтрацию ссылок. Однако ни один ресурс не способен обеспечить полную защиту, отметил Кузьменко.

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Ранее, 28 февраля, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что мошенники могут маскировать свои письма под рассылки магазинов для получения доступа к персональной информации россиян. Он подчеркнул, что необходимо пристально рассматривать все сообщения, причем не только от незнакомых, но и от уже знакомых отправителей.

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