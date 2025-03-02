Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по электронной почте

Мошенники стали использовать в своих целях кнопку отписки от рассылки в электронной почте — нажатие на нее может привести на фишинговый сайт. Об этом в воскресенье, 2 марта, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Так, по его словам, чтобы перестать получать сообщения рассылки, нужно перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, однако иногда может вести на фишинговый ресурс.

«Кнопка «отписаться», являющаяся частью стандартного интерфейса почтового сервиса, как правило, безопасна. Однако если мошенники подделали письмо и встроили в него свою кнопку, то это однозначно представляет опасность для пользователя», — сообщил эксперт в интервью Lenta.Ru.

При этом, по данным специалиста, почтовые сервисы делают всё возможное, чтобы защитить пользователей, в том числе проводят сканирование вложений и фильтрацию ссылок. Однако ни один ресурс не способен обеспечить полную защиту, отметил Кузьменко.

Ранее, 28 февраля, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что мошенники могут маскировать свои письма под рассылки магазинов для получения доступа к персональной информации россиян. Он подчеркнул, что необходимо пристально рассматривать все сообщения, причем не только от незнакомых, но и от уже знакомых отправителей.