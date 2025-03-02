Мало букв: хакеры взяли на вооружение метод распыления паролей

Хакеры разработали новый инструмент для проведения атак на российских пользователей — об этом предупредили эксперты. Этот метод позволяет легко взламывать учетные записи, не защищенные сложными паролями, что чревато хищением как персональных данных, так и банковской информации. Подробности о том, как устроены кибератаки при помощи метода распыления паролей, чем они опасны и как защититься от них, читайте в материале «Известий».

В чем суть метода распыления паролей

По содержанию атаки напоминают bruteforce, или автоматизированный перебор учетных данных по словарю , рассказала «Известиям» эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS (ГК «Солар») Маргарита Павлова. По ее словам, злоумышленники делают расчет на нахождение пары «логин – пароль», которая гарантирует им доступ в систему.

— Разница лишь в том, что классические атаки подразумевают перебор многих паролей для одной учетной записи, — объясняет специалист. — А в случае с распылением перебирается множество учетных записей для одного пароля.

По словам Маргариты Павловой, список учетных записей злоумышленники получают из агрегированных баз с утечками из разных сервисов. Не секрет, что многие люди используют для аутентификации одни и те же номера телефонов или почтовые адреса, а это сильно упрощает злоумышленникам работу по сбору этих данных и позволяет применить один и тот же набор на нескольких сервисах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, сегодня существует множество агрегированных словарей, состоящих из часто встречаемых паролей в различных вариациях. Пароли также компилируются из утечек или являются известными альтерациями «классических» вариантов — например, Qwe12345 и q1w2e3r4, дополняет эксперт.

— После того как киберпреступники попробовали использовать пароль для списка учетных записей, они переходят к следующему и повторяют атаку для того же списка, — объясняет руководитель отдела экспертизы MaxPatrol SIEM (Positive Technologies) Кирилл Кирьянов.

Кто и как распыляет пароли в России

Сегодня атаки при помощи метода распыления паролей происходят регулярно, и Россия тут не исключение , говорит Кирилл Кирьянов. По словам эксперта, в мире существует большое множество ботнетов, которые пытаются атаковать любой открытый интернет-сервис, например почту или форму аутентификации на веб-сервере.

— APT-группировки (устойчивые киберпреступные сообщества, в которых роли и обязанности атакующих четко распределены) также могут использовать эту технику для получения первичного доступа или развития атаки, — отмечает Кирилл Кирьянов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар», в III квартале 2024 года более 70% высококритичных киберинцидентов были связаны с компрометацией учетных записей сотрудников. При этом, по словам Маргариты Павловой, одна из причин такого роста как раз заключается в резком увеличении атак методом распыления паролей.

Зачастую подобные атаки направлены на корпоративные учетные записи, преимущественно в сферах финансов, энергетики и государственного управления, говорит эксперт по кибербезопасности Angara Security Дмитрий Павловский. В России также существует риск подобных атак, потому как многие пользователи до сих пор используют слабые, а главное простые для ввода пароли и не применяют дополнительные меры защиты, такие как двухфакторная аутентификация.

— Некоторое время назад наши коллеги проанализировали 193 млн паролей, обнаруженных в публичном доступе на теневых ресурсах, — рассказывает эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко. — Почти половину из них злоумышленники могли бы подобрать менее чем за минуту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам эксперта, сегодня метод распыления паролей остается актуальным инструментом в руках злоумышленников, нацеленных как на пользователей, так и на организации. При этом риск подобных атак остается высоким не только из-за распространенности слабых паролей, но также и из-за частого переиспользования одних и тех же кодов пользователями.

Чем опасны атаки при помощи метода распыления паролей

Как правило, метод распыления паролей применяется, если необходимо получить доступ к ресурсам, доступным через интернет, рассказал «Известиям» руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. При этом ресурсы могут быть самыми разными — от серверов e-mail до интернет-магазинов.

— Сама по себе техника подбора пароля перебором — вероятно, одна из старейших техник взлома чего-либо, поэтому область ее применения крайне широка, — констатирует специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как отмечает эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов, для обычных пользователей в случае успешной реализации атаки методом распыления паролей опасность заключается в утечке личных данных, среди которых могут быть банковские уведомления об операциях и остатках на счетах, а также сканы документов и другая приватная информация.

Для корпоративного сегмента угрозы те же, однако к ним добавляется новая конфиденциальная информация: структура организации, e-mail контрагентов, скан-копии документов и так далее. В какой-то степени реализовать подобные атаки в корпоративном сегменте может быть даже проще, поскольку во многих компаниях логин пользователя имеет унифицированный вид и содержит инициалы или фамилию, а также домен компании.

— Однако если инфраструктура грамотно защищена с точки зрения информационной безопасности, то «прорвать оборону» организаций сложнее: во-первых, система безопасности имеет несколько эшелонов, во-вторых, в них обязательно применяются сложные пароли, в-третьих — критические сервисы и данные изолированы от общей IT-инфраструктуры, — рассказывает Константин Горбунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иными словами, даже если методом распыления злоумышленник подберет пароль к аккаунту одного сотрудника, повлиять на работоспособность компании он не сможет, поскольку все внутренние ресурсы разбиты на независимые сегменты.

Варианты защиты

Чтобы защитить себя от взлома с помощью метода распыления паролей, пользователям следует использовать сложные комбинации и периодически их менять, поскольку надежный пароль значительно усложняет взлом аккаунта даже в случае утечки данных , отметил старший тренер по компьютерной криминалистике компании F6 Михаил Николаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

К тому же не стоит использовать один и тот же пароль для учетных записей на разных сервисах, добавляет руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

По словам эксперта, х орошим решением будет подключить многофакторную аутентификацию, которая требует подтверждения личности от входящего. Это поможет предотвратить взлом аккаунта, даже если злоумышленник получит доступ к вашему паролю. В качестве второго фактора аутентификации можно выбрать код в SMS или письмо на e - mail . Для корпоративных аккаунтов проверка подлинности может осуществляться через «Яндекс Ключ» или Google Authen t icator.

— Компаниям не стоит забывать про своевременный сбор и анализ логов систем и инфраструктуры, — говорит директор по информационной безопасности «Т1 Облако» и «Т1 Интеграция» Алексей Кубарев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рост числа неудавшихся входов в систему и заблокированных учетных записей может быть признаком атаки, отмечает Виталий Фомин. Также важно внедрить практику блокировок аккаунта: например, задать определенное количество попыток входа для каждого пользователя. Если это число будет превышено, аккаунт автоматически заблокируется. Необходимо своевременно удалять учетные записи уволившихся сотрудников, чтобы они не стали окном входа в IT-инфраструктуру компании, заключает эксперт.