Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была произведена благодаря России. Об этом 1 марта сообщила «Известиям» политолог, член Общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко.

«Только благодаря действиям российской стороны, благодаря представителям российского Министерства иностранных дел и благодаря представителям нашей стороны, которая также работает на Запорожской АЭС, и представителям сферы безопасности российской стороны получилось произвести ротацию сотрудников МАГАТЭ, и очередная, 27-я миссия уже, смогла приступить к работе», — сказала Литвиненко.

Она уточнила, что несмотря на все просьбы со стороны МАГАТЭ, Украина продолжает вести обстрелы территорий рядом с атомной станцией. По ее мнению, мировое сообщество понимает, что Россия открыта к диалогу в отличии от украинской стороны.

Кроме того, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский в разговоре с «Известиями» отметил, что сотрудничество России с МАГАТЭ идет по разным направлениям.

Он уточнил, что у России есть интерес в сотрудничестве с агентством по ядерной энергетике. По его словам, организация работает с российскими представителями в разных регионах, в том числе и в Запорожской области, несмотря на трудную ситуацию.

«И украинская сторона всячески препятствовала тому, чтобы эти эксперты попадали на территорию, в том числе со стороны Российской Федерации», — заявил Семеновский.

Эксперт отметил, что агентство по атомной энергетике после этого обмена должно признать полный контроль РФ над ЗАЭС и то, что именно Россия способна обеспечить безопасность и успешную работу станции.

Он добавил, что благодаря содействию РФ атомная станция до сих пор функционирует, несмотря на продолжающиеся обстрелы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

В этот же день сообщалось о том, что на Запорожской атомной электростанции состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, их маршрут впервые проходил по территории РФ.

18 февраля в МАГАТЭ выразили надежду на то, что ротация экспертов на ЗАЭС состоится в ближайшие дни. Плановая ротация экспертов должна была пройти еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля. В этот день она тоже не состоялась.