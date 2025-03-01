Маршрут ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС впервые прошел по территории РФ
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), их маршрут впервые проходил по территории РФ. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.
«Уже больше двух лет на площадках ЗАЭС работают эксперты МАГАТЭ. Первое посещение было 1 сентября 2022 года во главе с генеральным директором агентства мистером Гросси», — сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Уточняется, что их задачами являются наблюдение и оценка безопасности атомной станции, как эксплуатационной, так и физической.
Директор напомнил, что ротация должна была состояться еще месяц назад, однако ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее, 18 февраля, в МАГАТЭ выразили надежду на то, что ротация экспертов на ЗАЭС состоится в ближайшие дни. Плановая ротация экспертов должна была пройти еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля. В этот день она тоже не состоялась.
Австралийский политолог Марк Лоу, в свою очередь, назвал неоднократные срывы ротации экспертов МАГАТЭ попыткой президента Украины Владимира Зеленского отвлечь внимание от телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа.