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Маршрут ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС впервые прошел по территории РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), их маршрут впервые проходил по территории РФ. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

«Уже больше двух лет на площадках ЗАЭС работают эксперты МАГАТЭ. Первое посещение было 1 сентября 2022 года во главе с генеральным директором агентства мистером Гросси», — сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Уточняется, что их задачами являются наблюдение и оценка безопасности атомной станции, как эксплуатационной, так и физической.

Директор напомнил, что ротация должна была состояться еще месяц назад, однако ее дважды пришлось переносить из-за провокаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 18 февраля, в МАГАТЭ выразили надежду на то, что ротация экспертов на ЗАЭС состоится в ближайшие дни. Плановая ротация экспертов должна была пройти еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля. В этот день она тоже не состоялась.

Австралийский политолог Марк Лоу, в свою очередь, назвал неоднократные срывы ротации экспертов МАГАТЭ попыткой президента Украины Владимира Зеленского отвлечь внимание от телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа.

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