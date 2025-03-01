Реклама
Мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на Курскую область

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Беловский район Курской области пострадал мужчина. Об этом 1 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что пострадавший был доставлен в областную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей. По словам врио губернатора, автомобиль также получил повреждения.

Черный вход: почему ВСУ усиливают атаки беспилотников по территории РФ
В ночь на 26 февраля по регионам России были запущены 128 украинских БПЛА

В этот же день Хинштейн сообщал о двух попытках ВСУ атаковать мирных жителей в Курской области. Первый удар был направлен на карету скорой помощи в Хомутовском районе. У автомобиля было посечено стекло и зеркало заднего вида. Хинштейн уточнил, что вторая атака пришлась на Беловский район: FPV-дрон ударил по «КамАЗу» и «Шевроле-Нива». По его словам, в обоих случаях никто не пострадал.

