ВСУ с помощью дронов пытались атаковать районы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки атаковать мирных жителей в Курской области. Об этом в субботу, 1 марта, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Первый удар был направлен на карету скорой помощи в Хомутовском районе. В результате атаки ВСУ у автомобиля посечены стекло и зеркало заднего вида. Сотрудники «скорой» не пострадали.

«Еще одна атака пришлась на Беловский район: FPV-дроны ударили по «КамАЗу» и «Шевроле Нива». В результате атаки повреждены оба кузова. Погибших и пострадавших, к счастью, нет», — написал в своем Telegram-канале Хинштейн.

Врио главы Курской области отметил, что ВСУ не оставляют попыток нанести ущерб инфраструктуре и навредить мирным жителям.

21 февраля Хинштейн сообщил, что ВСУ обстреляли село Козино в Курской области, в результате произошло возгорание Козинского ДК, где также располагается администрация местного сельсовета.