Лавров обсудил с Сийярто попытку ВСУ совершить теракт в отношении «Турецкого потока»

По инициативе венгерской стороны 1 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его венгерского коллеги Петера Сийярто, темой обсуждения стала попытка Киева совершить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока». Об этом сообщили на сайте российского МИДа.

«Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров предоставил Сийярто необходимые разъяснения.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 февраля совершили попытку атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Отмечалось, что все дроны были сбиты. Станция осуществляет подачу газа в штатном режиме.

Позже сообщалось, что Лавров в ходе телефонного разговора уведомил главу МИД Турции Хакана Фидана об атаке ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока». Российский министр попросил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у страны возможности для предотвращения попыток украинской стороны совершить теракт в отношении объектов гражданской инфраструктуры.